الأهلي المصري يضم العش والسلوفيني جراديشار

أعلن الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أمس الجمعة تعاقده مع مصطفى العش مدافع زد لمدة ستة شهور على سبيل الإعارة والمهاجم السلوفيني نيجك جراديشار لمدة أربع مواسم ونصف الموسم قادما من فيهرفار المجري.

وقال الأهلي عبر حسابه على إكس "الأهلي يضم مصطفى العش لاعب نادي زد لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة. والسلوفيني نيجك جراديسار قادما من فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم".

وجذب العش (24 عاما) انتباه العديد من الأندية المصرية لنظرا لتميزه في مركز قلب الدفاع، وذلك بعد انتقاله إلى زد قادما من غزل المحلة مطلع الموسم الماضي.

ويجيد العش اللعب في مركز الظهير الأيسر أيضا وسيكون مفيدا للأهلي في ظل إصابة التونسي المخضرم علي معلول والمغربي يحيى عطية الله.

وقال فيهرفار المجري عبر موقعه على الإنترنت إن جراديشار (22 عاما) انضم للفريق قادما من روجاسكا السلوفيني في فبراير من العام الماضي وخاض 31 مباراة سجل خلالها ثمانية أهداف فقط وصنع تمريرتين حاسمتين.

وسجل هدفا واحدا وصنع اثنين في مباراتين بكأس المجر وخاض ثلاث مباريات مع الفريق في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي.

ويلعب جراديشار في منتخب سلوفينيا تحت 23 عاما.