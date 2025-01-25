الأهلي وبيراميدز في مباراة قمة على صدارة الدوري المصري

ستشهد الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم التي تنطلق غدا الأحد مواجهة ساخنة على الصدارة بين الأهلي حامل اللقب ووصيفه بيراميدز.

وستقام المباراة غدا الأحد ضمن أربع مباريات في افتتاح الجولة التي تضم مواجهة جماهيرية بين الاتحاد السكندري والإسماعيلي، فيما يلعب طلائع الجيش مع فاركو وغزل المحلة مع سيراميكا كليوباترا.

ويتصدر بيراميدز الدوري برصيد 20 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني بعد تسع جولات.

ويسعى الأهلي إلى استعادة الصدارة التي فقدها الجولة الماضية بتعادله 1-1 مع فاركو بينما يرغب بيراميدز في مواصلة الانتصارات وتوسيع الفارق مع الأهلي وقطع خطوة مهمة نحو الفوز بأول ألقابه في الدوري المحلي على الإطلاق.

ويعاني الأهلي من غيابات متعددة بسبب الإصابة التي ضربت صفوفه الشهر الماضي وحرمته من محترفيه أشرف داري ويحيى عطية الله ورضا سليم إلى جانب طاهر محمد طاهر.

وواصل طاهر وداري وسليم تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الخاص بكل منهم.

ويبذل الجهاز الطبي للأهلي الكثير من الجهود لتجهيز مهاجمه الفلسطيني وسام أبوعلي الذي يعاني من الإصابة وغاب عن المباراة الماضية إلى جانب رحيل محمود عبد المنعم (كهربا) بانتقاله إلى فريق الاتحاد الليبي.

ويخوض بيراميدز المباراة مكتمل الصفوف ومنتشيا باحتلاله صدارة المسابقة.

وبعد غد الاثنين سيحاول الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 17 نقطة الاقتراب من القمة واستغلال نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز لصالحه، وذلك عندما يستضيف الجونة.

وخسر الزمالك أمام مودرن سبورت متذيل الترتيب في الجولة الماضية ويسعى للتعويض.

وفي اليوم ذاته، يستقبل المصري البورسعيدي صاحب المركز الخامس برصيد 15 نقطة إنبي المتعثر صاحب المركز 16. وسيلعب حرس الحدود مع مودرن سبورت.

وتختتم الجولة يوم الثلاثاء المقبل بمباراتين، إذ يستضيف البنك الأهلي فريق بتروجيت فيما سيلعب زد مع سموحة في الاسكندرية في ختام الجولة.