كايل واكر ينتقل إلى ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة

انضم المدافع الدولي الإنجليزي كايل واكر إلى ميلان الإيطالي قادما من مانشستر سيتي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن العقد الذي وقع عليه اللاعب البالغ من العمر 34 عاما يتضمن إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي بعد نهاية الإعارة في يونيو المقبل.

وكان الظهير الأيمن لسيتي قد أبلغ ناديه ، أوائل الشهر الجاري، برغبته في مغادرة النادي من أجل الحصول على فرص خارج الدوري الإنجليزي.

وقال مانشستر سيتي في بيان له عبر موقعه الرسمي: "كايل واكر انضم إلى ميلان على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2024/2025".

وكان واكر قد حقق 17 بطولة مع مانشستر سيتي منها ست بطولات دوري ودوري أبطال أوروبا وذلك بعد انتقاله إلى الفريق قادما من توتنهام في عام 2017.