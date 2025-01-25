إنفانتينو يشيد بكرة القدم الألمانية في الذكرى 125 لتأسيس الاتحاد

أشاد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بكرة القدم الألمانية باعتبارها مثلا يحتذى به في العالم.

وقال رئيس (فيفا) في خطابه بمناسبة الذكرى 125 على تأسيس الاتحاد الألماني في الحفل الذي أقيم في لايبزج: "قدمت ألمانيا الكثير لكرة القدم، ألمانيا نظمت العديد من البطولات الكبرى".

وأضاف أن الاتحاد الألماني نجح في تحقيق ما يرغب (فيفا) في فعله وهو جمع العالم معا، مشيرا أن عالم كرة القدم ينظر إلى ألمانيا ويمكنه التعلم منها دائما.

وكانت العلاقة بين الاتحاد الألماني وإنفانتينو متوترة لفترة طويلة، وذلك بسبب موقف الفريق في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، كما انتقد الاتحاد رئيس (فيفا) بسبب موقفه من المخاوف تجاه حقوق الانسان.

ولم يحظ إنفانتينو بتصويت الاتحاد الألماني على إعادة انتخابه كرئيس لـ(فيفا) وذلك بعد منح تنظيم كأس العالم 2034 للمملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي كان يؤيده إنفانتينو.