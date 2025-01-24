ريال مدريد يحتفظ بصدارة الأعلى دخلا في العالم للعام الثاني على التوالي

اعتلى فريق ريال مدريد الإسباني قائمة الأكثر تحقيق للإيرادات في العالم بالموسم الماضي 2023 / 2024 وفقا لتقرير أعدته شركة ديلويت الانجليزية.

واعتلى النادي المدريدي الصدارة للمرة الثانية على التوالي بعدما حقق إيرادات قيمتها 045ر1 مليار يورو بزيادة قدرها 1ر214 مليون يورو مقارنة بالعام الماضي.

وحقق أيضا النادي الإسباني رقما قياسيا حيث لم يسبق لأي فريق أن تصدر التصنيف بإيرادات تجاوزت مليار يورو، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي الإلكتروني لريال مدريد على شبكة الإنترنت.

وأوضح تقرير ديلويت أن إيرادات ريال مدريد انتعشت بعد انتهاء أعمال تجديد ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق إضافة إلى زيادة 20% من عوائد النادي الخاصة بالإيرادات التجارية، وعقود الرعاية الجديدة على أكمام قميص الفريق.

ويحل ثانيا خلف ريال مدريد، نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بإيرادات قدرها 8ر837 مليون يورو ثم باريس سان جيرمان الفرنسي بإيرادات قدرها 9ر805 مليون يورو.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي بإيرادات قيمتها 6ر770 مليون يورو خلفه بايرن ميونخ الألماني 4ر765 مليون يورو وبرشلونة الإسباني سادسا بإيرادت قدرها 3ر760 مليون يورو.

وفي المركز السابع جاء أرسنال الإنجليزي بإيرادات قدرها 5ر716 مليون يورو، ثم منافسيه المحليين الثلاثة ليفربول 7ر714 مليون يورو، وتوتنهام هوتسبير 615 مليون يورو، وتشيلسي الذي أكمل قائمة العشرة الأوائل بإيرادات قدرها 5ر545 مليون يورو.