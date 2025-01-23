ريمونتادا سان جيرمان أمام السيتي تنعش آماله في دوري الأبطال

قلب باريس سان جيرمان الفرنسي الطاولة على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بريمونتادا جديدة وهزمه بنتيجة 4 / 2 في الجولة السابعة وقبل الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.

لم يحافظ مانشستر سيتي على تقدمه بهدفين سجلهما جاك جريليش وإرلينغ هالاند في الدقيقتين 50 و53، ورد باريس بأربعة أهداف سجلها عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا وجواو نيفيز وجونسالو راموس في الدقائق 56 و78 و93.

وبخلاف الرباعية ألغى الحكم وتقنية الفيديو هدفين لباريس سجلهما أشرف حكيمي وعثمان ديمبلي في الدقيقتين 45 و83.

ورفع سان جيرمان رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط ليقفز للمركز 23 وينعش آماله في التأهل لدور الـ16، قبل أن يحل ضيفا على شتوتجارت الألماني في الجولة الأخيرة.

أما مانشستر سيتي بطل المسابقة في 2023 فتجمد رصيده عند 8 نقاط، وتراجع للمركز 25 ليكون مطالبا بالفوز عندما يستضيف كلوب بروج في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل، إذا أراد تفادي الخروج المبكر.

باغت الفريق الباريسي ضيفه الإنجليزي بهجوم مبكر حيث سدد ديزيريه دوي كرة أمسكها إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، بينما ذهبت رأسية جواو نيفيز فوق العارضة بالدقيقة 10، ورد السيتي بقوة بفرصة مؤكدة أضاعها قائده كيفن دي بروين بعد تصد رائع للإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى سان جيرمان في الدقيقة 13.

تبادل الفريقان الهجمات بتسديدة لحكيمي أمسكها إيدرسون، ورد هالاند برأسية ضعيفة أمسكها دوناروما بسهولة في الدقيقة 21، ورد فيتينيا بتسديدة بجوار القائم في الدقيقة 26، وبعدها بثواني أبعد جوشكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي كرة من على خط المرمى ليحرم فابيان رويز لاعب باريس من هدف مؤكد في الدقيقة 27.

واستمرت الإثارة حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، حيث تصدى دوناروما لفرصة محققة أمام البرازيلي سافينيو في الدقيقة 39 بينما ألغى الحكم هدفا سجله حكيمي في الدقيقة 45 بداعي التسلل ضد زميله نونو مينديس في بداية الهجمة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستمتعت الجماهير الحاضرة في ملعب حديقة الأمراء بربع ساعة رائعة في بداية الشوط الثاني، حيث تقدم مانشستر سيتي بهدف جاك جريليش بعد مشاركته بديلا للبرازيلي سافينيو، وبعدها بثلاث دقائق أضاف هالاند الهدف الثاني ليحتفل النرويجي بهدفه السادس في 7 مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم.

وتدارك الفريق الباريسي موقفه سريعا حيث قلص الفارق بهدف ديمبلي الذي شارك بديلا مع بداية الشوط الثاني وذلك بعد تمريرة من زميله باركولا الذي سجل هدف التعادل بعد أربع دقائق بعدما تابع تسديدة زميله دوي التي ارتدت من العارضة بقدمه في الشباك.

ضغط باريس سان جيرمان بشراسة حيث ردت العارضة تسديدة ديمبلي في الدقيقة 70، وبعدها سجل جواو نيفيز الهدف الثالث بضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها مواطنه البرتغالي فيتينيا بكرة عرضية من الجهة اليمنى.

سجل ديمبلي هدفا رابعا في الدقيقة 83 ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل، وبعدها بثواني سدد نفس اللاعب كرة بجوار القائم، ورد إلكاي جوندوجان نجم السيتي بتسديدة بجوار المقص في الدقيقة 87 بينما تصدى إيدرسون حارس مرمى الفريق الإنجليزي لفرصة محققة أمام البرتغالي جونسالو راموس الذي شارك بديلا في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل راموس هدفا رابعا، أقرته تقنية حكم الفيديو المساعد بعدما أثبتت أن الكرة مرتدة من جفارديول مدافع مانشستر سيتي، ليحقق الفريق الباريسي فوزا ثمينا بريمونتادا درامية.