الوحدة المنتشي بكأس التحدي يبحث عن نقاط البطائح



يبحث الوحدة عن فوز يضمن له الانفراد بالمركز الثالث عندما يستضيف البطائح عند الساعة الثامنة مساء الخميس على استاد آل نهيان في ختام الجولة الثالثة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويملك الوحدة في رصيده 22 نقطة في المركز الثالث، وهو نفس رصيد العين والنصر، حيث يسعى «العنابي» إلى البقاء قريباً من الشارقة وشباب الأهلي في صدارة جدول الترتيب.

ويدخل الوحدة مباراة البطائح منتشياً بلقب كأس التحدي بالسوبر الإماراتي القطري الذي أحرزه الفريق على حساب الوكرة بركلات الترجيح.

ويغيب عن الوحدة في مواجهة اليوم للمدافع علاء الدين زهير لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة الجزيرة بالجولة الماضية.

ويمتلك البطائح 8 نقاط، وينشد العودة من أبوظبي بنقاط المباراة كاملة للخروج من المنطقة المتأخرة في الجدول.

وحذر السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب الوحدة لاعبيه من التهاون خاصة بعد التتويج ببطولة كأس التحدي، مؤكداً على أهمية أن يخوض الفريق اللقاء بعقلية انتصارية وبتركيز شديد من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث.

وقال: «الأمر المهم في هذه المباراة أن نلعب بعقلية احترافية ونظهر رغبة الانتصار، خصوصاً وأن مواجهة البطائح مختلفة عن كأس التحدي، وركزنا خلال تحضيراتنا للمباراة على الجانب الذهني».

وأضاف: «المباراة مهمة بالنسبة لنا وعلينا التركيز لتحقيق الفوز، نعلم أن المنافس غير جهازه الفني وسيخوض المباراة بحافز كبير، لكننا نسعى للظهور بشكل أقوى يؤهلنا لحصد نقاط المباراة».

وشدد على أن الوحدة وكونه نظرياً الأوفر حظاً من البطائح بالنظر إلى الفوارق وترتيب الفريقين في جدول الترتيب، ولكن يجب إظهار هذا التفوق في أرض الملعب، خصوصاً وأن أي مباراة قابلة لكل الاحتمالات، وبالتالي فالفريق مطالب بأن يكون حاضراً فنياً وذهنياً بشكل جيد.

وقال الإيراني فرهاد مجيدي مدرب البطائح: «الوحدة فريق جيد ويضم لاعبين مميزين، وأود أن أشكر لاعبي البطائح على اجتهادهم هذا الأسبوع الذي حاولنا خلاله الوصول لأعلى المستويات الفنية والذهنية للاعبين، بهدف الدخول لمباراة الوحدة بتركيز عالٍ، وبرغبة تقديم مباراة جيدة، وأنا سعيد جداً للعودة لدوري الإمارات، وحاولت خلال فترة ابتعادي، مشاهدة أغلب المباريات، وثقتي كبيرة في البطائح، وهو فريق جيد من الناحية البدنية، وتوقعاتي أن اللاعبين قادرون على تنفيذ ما يدور في ذهني».

بينما قال البرازيلي الفارو اوليفيرا لاعب البطائح: «تجري تحضيراتنا بشكل جيد، وتدربنا بشكل قوي، والمدرب يحاول تقديم أفضل ما لديه، ومتفائلون لتحقيق نتيجة إيجابية، ولن تكون مباراة سهلة أمام فريق قوي مثل الوحدة، ولكن إذا قدمنا نفس الجدية والتركيز بالتدريبات في هذه المباراة، فسيكون في الإمكان الخروج بنتيجة إيجابية، وما يحدث من هبوط في مستويات اللاعبين، يعد شيئاً طبيعياً في كرة القدم، وخاصة في مركز المهاجم، وعلى المستوى الشخصي أحاول دائماً العمل بجد لتطوير قدراتي، وأنا متفائل بأنني سأعود للتسجيل مرة أخرى، ولدينا رغبة وجدية في التدريبات مع المدرب الجديد فرهاد مجيدي، ويسود شعور إيجابي صفوف الفريق».