دوري «الهواة» .. المفاجآت تتواصل و«العربي» يثير المخاوف

صراع ثنائي على الوصافة والذيد يحول سفينة النواخذة للمركز الرابع

حتا يطرق أبواب المربع الذهبي وغلف يونايتد يتخلى عن مركزه الأخير



لم تغب المفاجآت عن مباريات الجولة الـ 13 من دوري الدرجة الأولى «الهواة، بعد تمكن فريق الفجيرة نجم الأسبوع من تحقيق الفوز على العربي المتصدر بهدف، ليثير الفريق مخاوف جماهيره بهذه الهزيمة والتي فقد على إثرها 3 نقاط مهمة في سبيل الحفاظ على مركزه في مقدمة الترتيب برصيد 26 نقطة، فيما دخل فريق الفجيرة دائرة الفرق المرشحة للصعود بقوة بعد احتلاله لوصافة الترتيب برصيد 23 نقطة، وهو الرصيد نفسه لفريق الظفرة الفائز على الإمارات 2 - 1 ليرفع رصيده إلى 23 نقطة خلف الفجيرة بفارق الأهداف، فيما تراجعت حظوظ فريق الإمارات خطوة للخلف في سبيل اللحاق بركب فرق المقدمة بعد تراجعه إلى المركز التاسع برصيد 14 نقطة، بعد تعرضه للهزيمة السادسة في الدوري بقيادة مدربه المصري طارق السيد، الذي باتت وضعيته صعبة، إلى جانب المدرب الوطني الدكتور عبدالله مسفر، المدير الفني لفريق دبا الفجيرة الذي فشل هو أيضاً في استعادة نغمة الانتصارات ليخسر على أرضية ملعب تحفة النواخذة 1 - 2، ويتجمد رصيد الفريق عند 22 نقطة، لتضع هذه الهزائم كل من طارق السيد وعبدالله مسفر على المحك.

وفي المقابل واصل حتا بقيادة المدرب الوطني محمد الجالبوت مشوار الانتصارات، وتمكن من إلحاق الهزيمة بفريق الجزيرة الحمراء، وهو الانتصار السادس في الدوري مع هزيمتين و3 تعادلات ليصل الإعصار برصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس ليبقى قريباً من أندية المربع الذهبي.

وعلى مستوى القاع، تخلى غلف يونايتد للمرة الأولى منذ انطلاقة المسابقة عن مركزه الأخير، بفضل فوزه المثير على «غلف إف سي» بهدف، ليتحول إلى المركز الرابع عشر الأخير بـ 6 نقاط، ويتقدم غلف يونايتد مركزاً برصيد 7 نقاط، في وقت فشل مجد صاحب المركز الثاني عشر في المحافظة على تقدمه أمام الحمرية بهدفين ليخسر نقطتين مهمتين بعد نهاية اللقاء بنتيجة التعادل 2 - 2.

شهدت المباريات الست إحراز اللاعبين 15 هدفاً وإشهار الحكام لـ 17 بطاقة ملونة، ويتصدر كل من: محمد ديوب لاعب العربي وديغو داسيلفا لاعب دبا صدارة الهدافين برصيد 9 أهداف لكل لاعب.