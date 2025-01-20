فيل فودين لاعب مانشستر سيتي: الفريق قدم أفضل أداء هذا الموسم أمام إيبسويتش

أشاد فيل فودين بأداء فريقه مانشستر سيتي خلال انتصاره الكاسح 6 / صفر على مضيفه إيبسويتش تاون، في المرحلة الـ22 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشدد فودين في تصريحات نقلها الموقع الألكتروني الرسمي لمانشستر سيتي عقب المباراة، على أن مستوى فريقه الليلة كان الأفضل خلال الموسم الحالي.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق فودين الذي سجل هدفين، وماتيو كوفاسيتش وجيريمي دوكو وإرلينج هالاند وجيمس ماكاتي أيضا، علما بأن (الفتى الذهبي) صنع هدف كوفاسيتش أيضا، ليحصل على جائزة رجل المباراة عن جدارة.

وقال فودين عقب اللقاء "أعتقد أن هذا أفضل أداء لنا هذا الموسم من حيث اللعب الشامل والاحتفاظ بالكرة في الأوقات المهمة، لقد دافعنا جيدا أيضا".

وتابع "لقد تعرضنا للعديد من الإصابات لكن اللاعبين الآن في حالة أفضل، والفريق أفضل على أرض الملعب ورأينا ذلك اليوم عندما نسجل لا نستعجل ونذهب إلى الهدف التالي ونحتفظ بالكرة".

وأضاف: "كان بناء اللعب جيدا، و كان (إيلكاي) جوندوجان وكوفاسيتش مهمينين وتمكنا من كسر الضغط واحتفظا بالكرة جيدا. لقد كانت مباراة جيدة".

وأردف الفتى الذهبي: "لا تعرف أبدا ما يمكن أن يحدث، الهدف هو البقاء في المراكز الأربعة الأولى في الوقت الحالي".

وواصل: "من الجيد أن أراني أعود لتسجيل الأهداف وأريد الاستمرار الآن وإضافة المزيد، يبدو أن كل شيء تغير بالنسبة لي أمام المرمى، أعتقد أنني كنت سيئ الحظ بعض الشيء قبل هذه الأهداف، حيث كنت أسجل من خلال بعض الفرص".

وأتم فودين حديثه: "إذا تمكنت من الاستمرار في الوصول إلى منطقة الجزاء مع هؤلاء اللاعبين الذين لدينا، فسوف يستمرون في العثور علي، وأنا سعيد بمواصلة التسجيل".

يذكر أن مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، رفع رصيده إلى 38 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع في جدول الترتيب، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، متأخرا بفارق 12 نقطة عن ليفربول (المتصدر)، الذي لا يزال يمتلك لقاء مؤجلا ضد جاره اللدود ومضيفه إيفرتون.