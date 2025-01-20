أموريم يصف تشكيلة يونايتد الحالية بأنها الأسوأ في تاريخ النادي

وصف روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد فريقه بأنه ربما يكون أسوأ تشكيلة مرت على النادي في تاريخه بعد الهزيمة العاشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم وذلك على أرضه أمام برايتون آند هوف البيون.

وتركت هزيمة يونايتد 3-1 اليوم الفريق في المركز 13 ليستمر في طريقه نحو أدنى مركز له في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق برايتون فوزا سهلا بينما نجح يونايتد الآن في جمع 11 نقطة فقط من 33 نقطة ممكنة منذ التعاقد مع أموريم قادما من سبورتنج لشبونة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وهذه هي المرة الأولى منذ موسم 1989-1990 التي يخسر فيها الفريق 10 من أول 22 مباراة له في موسم للدوري.

وقال أموريم لشبكة سكاي سبورتس "تخيلوا كيف سيكون الأمر بالنسبة لأي مشجع من مانشستر يونايتد. تخيلوا كيف سيكون الأمر بالنسبة لي.

"(لكن) لن أغُير (طريقة اللعب) مهما كلف الأمر. أعلم أننا قادرون على النجاح، لكننا بحاجة إلى النجاة من هذه اللحظة. لست ساذجا وأعلم أننا بحاجة إلى النجاة الآن.

"ربما نحن التشكيلة الأسوأ على الإطلاق في تاريخ مانشستر يونايتد. أعلم أنكم تريدون عناوين رئيسية، لكنني أقول ذلك لأننا يجب أن ندرك ذلك ونغيره. إليكم عناوينكم الرئيسية".

ويحتل الفريق المركز الثالث عشر، وهو قريب للغاية من منطقة الهبوط بنفس مستوى قربه من الفرق الثمانية الأولى، بعد أن جمع 26 نقطة من 22 مباراة.

وكان أسوأ سجل للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي عندما أنهى في المركز الثامن.

وأشار أموريم إلى أن الفريق سيواجه المزيد من الألم قبل نهاية الموسم، حيث يستعد لاستضافة رينجرز في الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل قبل السفر إلى فولهام لخوض مباراته التالية في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل.

وقال "لن أغير وجهة نظري بشأن خطة اللعب، أنا واضح في هذا الشأن. اللاعبون سيعانون والمشجعون كذلك، أنا آسف.

"لدي طريقة واحدة للتعامل مع الأمور، ولكننا بحاجة إلى النجاة من اللحظة الحالية. من الواضح جدا للجميع ما الذي سنفعله (خططيا)".

وخسر يونايتد، الذي هبط لآخر مرة من دوري الأضواء عام 1974، ست مباريات من أول 12 على أرضه في الدوري، وهو أسوأ سجل له منذ موسم 1893-1894.

وقد يكون الخلاص الوحيد لمشجعي يونايتد هو أن المرة الأخيرة التي خسر فيها فريقهم 10 من أول 22 مباراة كانت تحت قيادة أليكس فيرجسون الذي أصبح أعظم مدرب في تاريخ النادي برصيد 13 لقبا للدوري الإنجليزي الممتاز.