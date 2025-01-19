فليك محبط عقب التعادل أمام خيتافي

لم يستطع مدرب برشلونة هانز فليك إخفاء إحباطه عقب تعادل فريقه 1-1 خارج أرض مع خيتافي المتواضع أمس السبت، ليمدد غيابه عن الانتصارات في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لأربع مباريات.

وأعرب فليك عن آسفه بإهدار لاعبيه العديد من الفرص في مباراة سيطروا عليها بنسبة استحواذ قاربت 80 بالمئة، وعدد فرص بلغ ضعف ما حصل عليه أصحاب الأرض.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "أردنا الفوز وسنحت لنا فرص لتحقيق ذلك. أشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا لم نتمكن من تسجيل المزيد من الأهداف.

"يمكنك أن ترى كيف يكون اللعب هنا في خيتافي. إنهم دافعوا بشكل جيد. صنعنا الفرص، لكنها لم تكن على المرمى. علينا أن نواصل العمل. أكرر أنه سنحت لنا العديد من الفرص خاصة في الشوط الأول. بعد ذلك، أعتقد أننا افتقرنا للقليل من الدقة في التمرير.

"كان هناك الكثير من المشاعر في هذا الملعب، في كافة التصرفات. لم يمر علي شيء مثل هذا من قبل. إنه شيء جديد بالنسبة لي ويجب أن أعتاد عليه".

ومثلت الأجواء الحماسية في ملعب خيتافي الذي امتلأت مدرجاته عن آخرها مشكلة لبرشلونة الذي فشل في الفوز على الملعب الواقع جنوبي مدريد للموسم الخامس على التوالي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري برصيد 39 نقطة بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني وخمسة عن أتليتيكو مدريد المتصدر.

ويستضيف ريال مدريد، الذي يملك مباراة مؤجلة، لاس بالماس في وقت لاحق اليوم.

وقال المدرب الألماني "إذا تمكنا فقط من تسجيل هدف آخر، لكن لا يوجد شيء يمكنني فعله الآن ويجب أن أتقبل النتيجة.

"لكن لا يزال الطريق طويلا وسنقاتل حتى النهاية في محاولة للفوز بالدوري. فقدنا نقطتين لكننا حصلنا على نقطة واحدة ولذلك علينا أن ننظر للأمام ومحاولة التحسين والمضي قدما".