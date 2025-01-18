الفجيرة ينجح في امتحان «العربي» وفوز الظفرة وحتا في الهواة

حقق الفجيرة فوزاً غالياً على العربي المتصدر وهزمه بهدف اللاعب المغربي سيدي حامد في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب الفجيرة في افتتاحية مواجهات الأسبوع الـ13 من مسابقة دوري الهواة، ليرفع ذئاب الفجيرة رصيده من النقاط إلى 23 نقطة متقدماً نحو المركز الثاني، بينما بقي العربي في مركزه الأول بـ26 نقطة.

وفي مباراة ثانية، تمكن الظفرة من استعادة النغمة بعد تخطيه عقبة الإمارات في قمة مواجهات الأسبوع بالفوز عليه بنتيجة 2-1. أحرز هدفي الظفرة كل من لامين ياتارا وليوناردو أوفور في الدقيقتين 9 و70، بينما سجل للصقور بيرنارد هنري في الدقيقة 90+3. وصل فارس الظفرة برصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الفجيرة الوصيف، فيما تجمد رصيد الإمارات عند 14 نقطة في المركز الثامن.

وفي اللقاء الثالث، انتفض حتا خلال الشوط الثاني وسجل ثلاثية أمام مضيفه الجزيرة الحمراء، لتنتهي المباراة بفوز الإعصار بنتيجة 3-0 عن طريق أنس الطويل وباتريك روبسون وويليان ليرا في الدقائق 69، 71، و81. رفع الإعصار رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، بينما بقي الجزيرة الحمراء في مركزه العاشر برصيد 11 نقطة. وشهد اللقاء طرد لاعب الجزيرة الحمراء، سجاد كمال، في آخر أنفاس المباراة.

وتقام الأحد 3 مباريات في الخامسة مساء. يستقبل دبا الفجيرة، صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة، ضيفه الذيد صاحب المركز التاسع بـ11 نقطة. كما يستضيف الحمرية، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، على ملعبه فريق مجد، الثاني عشر بسبع نقاط. وفي مباراة الهروب من القاع، يلتقي غلف يونايتد، الأخير بأربع نقاط، مع ضيفه غلف إف سي، صاحب المركز الثالث عشر بست نقاط.