أسباغي مدرب الوكرة: أؤمن بقدرتنا على الفوز بالكأس أمام الوحدة

قال السويدي بويا أسباغي، مدرب الوكرة القطري، إنه يؤمن بقدرة فريقه على تحقيق لقب كأس التحدي في مواجهة الوحدة الإماراتي، مشيراً إلى أن استعدادات الوكرة للمباراة سارت بشكل جيد رغم ضيق الوقت.

ويحل الوكرة ضيفاً على الوحدة الإماراتي غداً الأحد على استاد آل نهيان، في بطولة كأس التحدي، في ختام النسخة الثانية من بطولات كأس السوبر الإماراتي القطري.

وقال أسباغي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم السبت باستاد آل نهيان: «سنواجه فريقاً كبيراً في الإمارات، والمباراة في غاية الأهمية بالنسبة لنا، ونحن مطالبون بأن نظهر في القمة لتحقيق الفوز».

وأضاف: «أؤمن بأننا قادرون على الظفر باللقب، ويجب أن نلعب بتركيز كامل، خصوصاً أن المباراة أمام منافس صعب يلعب على أرضه وبين جماهيره».

وتابع: «الفريقان يمران بنفس الظروف تقريباً. ربما تشكل المباراة عبئاً إضافياً علينا، ولكننا نلعب باسم الكرة القطرية ونسعى للتتويج بالبطولة المهمة».

بدوره، أكد نجم فريق الوكرة، اللاعب المصري حمدي فتحي، أن المباريات النهائية لها حسابات خاصة، والفريق يملك الدوافع لتحقيق الكأس والعودة إلى الدوحة باللقب الغالي.

وقال: «أملك ذكريات رائعة في أبوظبي عندما كنت في الأهلي المصري وخضت العديد من المباريات هنا، وأشكر دولتي الإمارات وقطر على تنظيم مثل هذه البطولة، وأتمنى تكرارها مرة أخرى».

وأردف: «مستعدون بشكل جيد للمواجهة، وهي مباراة صعبة بين فريقين كبيرين. وأعتقد أن الفريق الذي يلعب بتركيز أكبر سيحالفه الفوز».

وختم: «بالتأكيد، خسارة الريان وقطر أمام شباب الأهلي والنصر في أول بطولتين بالسوبر الإماراتي القطري تضع ضغطاً كبيراً علينا، ولكننا سنسعى لتقديم أفضل ما لدينا للعودة بالكأس».