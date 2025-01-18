ميلانيتش مدرب الوحدة: نحترم الوكرة وهدفنا لقب كأس التحدي

أكد السلوفيني داركو ميلانيتش، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، أنه يسعى إلى الفوز والتتويج بلقب كأس التحدي في مواجهة الوكرة القطري، والتي تقام في الثامنة إلا ربع مساء غد الأحد على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في ختام النسخة الثانية من السوبر الإماراتي القطري.

وقال ميلانيتش في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة: «سنخوض مباراة مهمة أمام فريق صعب، المباراة بالطبع لن تكون سهلة، وهدفنا التتويج بالكأس».

وأضاف: «نحترم فريق الوكرة، وحللنا أداءهم، ويملكون لاعبين بجودة عالية في الخطوط كافة، إلى جانب لاعبين من أصحاب الخبرة. نحن مطالبون بوضع كامل طاقتنا من أجل تحقيق الانتصار والحد من خطورة الفريق المنافس».

وكشف ميلانيتش عن غياب الثنائي الحارس راشد علي ولاعب خط الوسط عبد الله حمد عن المواجهة بداعي الإصابة، إضافة إلى فيليب أوتيلي، الذي رحل عن الفريق إلى بازل السويسري على سبيل الإعارة.

من جهته، قال لوكاس بيمنتا، مدافع «العنابي»، إن اللاعبين يدركون أهمية المباراة كونها بطولة، وهم عازمون على تقديم أفضل أداء وتحقيق اللقب لإسعاد جماهير الوحدة.

وأضاف: «الجماهير مهمة بالنسبة لنا، ونلعب بشكل أفضل عندما يتواجدون في المدرجات. نأمل مساندتهم القوية في المباراة».

وختم: «عندما تلعب في فريق كبير مثل الوحدة، من الطبيعي أن تواجه ضغوطات اللعب على الألقاب. يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق ذلك».