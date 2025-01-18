الهلال يعادل أكبر فوز في تاريخ الدوري السعودي

سجل الهلال تسعة أهداف لينتصر على الفتح ويعادل أكبر فوز في تاريخ الدوريالسعودي للمحترفين لكرة القدم، بينما استمر الاتحاد في مطاردته على الصدارة.

وفيما يلي أبرز مقتطفات الجولة 15 للمسابقة.

* الهلال يسحقالفتح

سحق الهلال منافسه الفتح المتعثر 9-صفر ليعادل أكبر فوز في الدوري السعوديوالذي حققه الموسم الماضي بانتصاره على الحزم.

وسجل ماركوس ليوناردو ثلاثة أهداف وقدم سالم الدوسري ثلاث تمريرات حاسمةليرفع الهلال رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الدوري بفارق الأهداف عن الاتحاد.

* الاتحاديتقاسم الصدارة

سجل الاتحاد هدفين في كل شوط ليفوز 4-1 على الرائد ويرفع رصيده إلى 40 نقطةفي المركز الثاني متأخرا بفارق الأهداف الهلال.

وسجل كريم بنزيمة هدف التقدم للاتحاد، وساهم في هدفي ستيفن برجفاين وحسامعوار، ليرفع رصيده إلى 11 هدفا متأخرا بفارق هدف واحد عن ألكسندر ميتروفيتش مهاجمالهلال الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري.

* خبرة الشبابتنتصر

بدا أن الشباب في طريقه للتعثر أمام الرياض لكن دانييل بودينس سجل هدفاوقدم تمريرة حاسمة للقائد عبد الرزاق حمد الله في الوقت بدل الضائع ليحول تأخرهويفوز 2-1.

ورفع الشباب رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس محققا فوزه الأول مع مدربهالجديد فاتح تريم.

* خسارة الأهلي

خسر الأهلي 1-صفر أمام مضيفه الخلود بعدما سجل أليكس كويادو في الوقت بدلالضائع لتتوقف سلسلة انتصارات فريق المدرب ماتياس يايسله عند خمس مباريات.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن مستقبل المدرب يايسله أصبح على المحك، إذ بدأتإدارة الأهلي التفاوض مع المدرب ماسيمليانو أليجري لتدريب الفريق.

* لعبة الكراسيالموسيقية بين القادسية والنصر

استمرت لعبة الكراسي الموسيقية بين القادسية والنصر بعدما تبادلا المراكزبنهاية الجولة.

وعاد القادسية للمركز الثالث بفوزه 3-صفر على الوحدة مستغلا تعادل النصر1-1 مع التعاون.

ويتقدم القادسية بفارق نقطتين عن النصر الذي تراجع للمركز الرابع وله 29نقطة.