ميلانيتش يضع خطة الوحدة لمعانقة كأس التحدي أمام الوكرة

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المرحلة الأخيرة من تحضيراته الجادة استعداداً لمواجهة الوكرة القطري على كأس التحدي، المقررة في الساعة الثامنة مساء بعد غدٍ على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن السوبر الإماراتي - القطري.

ويخوض «العنابي» مرانه الأساسي، اليوم الجمعة، على ملاعب أكاديمية كرة القدم بالشهامة، والتي شهدت تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، إذ من المقرر أن يضع المدير الفني للفريق، السلوفيني داركو ميلانيتش، الملامح الرئيسية للخطة والتشكيلة، التي سيخوض بها اللقاء، فيما ينقل الفريق تدريباته غداً إلى مسرح المباراة باستاد آل نهيان، لخوض المران الختامي.

وكان الوحدة قد استأنف تدريباته استعداداً للسوبر الإماراتي - القطري، وذلك عقب التعادل سلبياً مع الجزيرة في الجولة الـ 12 من دوري أدنوك للمحترفين، إذ حرص ميلانيتش مدرب «أصحاب السعادة» على ترتيب أوراق الفريق، وعلاج الأخطاء والسلبيات قبل المواجهة المهمة مع الوكرة.

وتعد كأس التحدي ضمن السوبر الإماراتي - القطري فرصة أمام الوحدة بطل كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الموسم الماضي، لمصالحة جماهيره، والخروج من الموسم ببطولة، بعد الابتعاد نسبياً عن المنافسة على صدارة دوري المحترفين.

حيث كانت مباراة الجزيرة في الديربي فرصة لتضييق الفارق مع الشارقة وشباب الأهلي، ولكن الفريق أهدرها بفقدان نقطتين ثمينتين، إذ يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، إضافة إلى الخروج من بطولتي كأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

تحضيرات

وشارك في تدريبات الوحدة جميع لاعبي الفريق باستثناء المحترف النيجيري، فيليب أوتيلي، الذي انتقل إلى بازل السويسري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع بند أحقية الشراء، بعدما لم يقدم الإضافة الفنية لهجوم العنابي منذ انضمامه إلى الفريق في الانتقالات الصيفية الماضية، فيما بدأت إدارة النادي في البحث عن لاعب بديل في مركز الأجنبي الخامس خلال الميركاتو الشتوي، لتعويض رحيل اللاعب.

ودعا نجوم الوحدة جماهير «أصحاب السعادة» إلى مؤازرة الفريق في المدرجات، ونشر حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» فيديو للاعبي الفريق براهيما ديارا وفاكوندو كروسبزكي يدعوان الجماهير، للوقوف خلف الفريق في البطولة.

وستكون مباراة الوحدة والوكرة هي المواجهة الأولى، التي تجمع بين الفريقين، بينما يشهد تاريخ «العنابي» أكثر من مواجهة سابقة مع الأندية القطرية مثل الريان والدحيل والسد.

حيث تقابل الوحدة والريان في 7 مواجهات سابقة في دوري أبطال آسيا، ويتفوق الوحدة على الريان بـ 6 انتصارات مقابل هزيمة وحيدة، فيما خسر في مواجهتيه أمام الدحيل في البطولة الآسيوية عام 2018، بينما كان قد واجه السد في الدور التمهيدي المؤهل لدوري الأبطال عام 2015، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 قبل أن يحسمها السد 5 - 4 بركلات الترجيح.

على جانب آخر تصل اليوم إلى أبوظبي بعثة فريق الوكرة، الذي يشارك في السوبر باعتباره بطل كأس قطر 2024، حيث يخوض الفريق القطري مرانه الأساسي غداً على ملعب المباراة.

ويعيش الوكرة ظروفاً متشابهة مع الوحدة على صعيد النتائج في الموسم الحالي، وتعرض الفريق لخسارة ثقيلة بستة أهداف مقابل ثلاثة أمام الأهلي في الجولة الـ 12 من دوري نجوم قطر، ويحتل المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، وبالتالي يسعى لاستعادة جزء من توازنه، وإحراز لقب كأس التحدي من أجل تصحيح أوضاعه.

كما تتشابه الظروف في تغيير الجهاز الفني للوكرة مثلما كان عليه الحال بالنسبة للوحدة، الذي استعان بخدمات داركو ميلانيتش بديلاً للنرويجي روني دايلا، بعد إقالته من منصبه في ديسمبر الماضي، فيما أعلن الوكرة تعيين السويدي بويا إسباغي مدرباً للفريق الأسبوع الماضي، بجانب المدير الفني علي رحمة المري.