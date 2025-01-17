مقابل 82 مليون دولار .. فرانكفورت يكشف حقيقة انتقال مرموش إلى السيتي

نفى نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي بشأن المهاجم الدولي المصري عمر مرموش.

وذكر النادي اليوم الجمعة أن الاتفاق بشأن انضمام مرموش لمانشستر سيتي، الذي تداولته وسائل إعلام مختلفة لم يتم التوصل إليه بعد.

وقال دينو توبمولر، مدرب فرانكفورت، أمس الخميس إن مرموش سيبدأ المباراة ضد بوروسيا دورتموند، في وقت لاحق اليوم الجمعة، لكن النادي أضاف أن هذا الأمر لم يحسم بعد.

وبحسب شبكة (سكاي) الإخبارية، فإن فرانكفورت سيسمح للاعب البالغ من العمر 25 عامًا بالرحيل مقابل رسوم تبلغ حوالي 80 مليون يورو (82 مليون دولار).

ويمتد عقد مرموش مع آينتراخت فرانكفورت حتى عام 2027، وإذا انتقل مقابل هذا المبلغ تقريبًا، فسيكون ثاني أغلى صفقة بيع في تاريخ النادي بعد المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني، الذي انتقل لباريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 95 مليون يورو عام 2023.

وكشفت تقارير إخبارية أن مانشستر سيتي، بقيادة مديره الفني الإسباني جوسيب غوارديولا، الذي عانى مؤخرًا من النتائج المهتزة، عرض عقدا لمدة خمس سنوات على مرموش.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، مدد مانشستر سيتي عقد مهاجمه النرويجي إرلينغ هالاند حتى عام 2034.

وسجل مرموش 15 هدفا في الدوري الألماني (بوندسليجا) هذا الموسم مع فرانكفورت، صاحب المركز الثالث بترتيب المسابقة، والذي اعتاد بيع مهاجميه الرئيسيين في السنوات الأخيرة، رغم أدائهم الجيد.