هالاند يوقع عقداً جديداً مع مانشستر سيتي حتى عام 2034

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أن النجم النرويجي إرلينغ هالاند وقع عقدا جديدا مع النادي لمدة تسعة أعوام ونصف.

كان من المقرر أن ينتهي عقد هالاند في يونيو 2027، لكنه الآن ملتزم بمستقبله مع النادي حتى موسم 2033 / 2034.

وجاء في منشور على حساب مانشستر سيتي بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة "إرلينغ هنا ليبقى! يسعدنا أن نعلن أن إرلينغ هالاند مدد عقده في سيتي حتى عام 2034".

وحقق هالاند /24 عاما/ تأثيرا فوريا في مانشستر سيتي، منذ انضمامه للفريق عام 2022، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، حيث سجل 52 هدفًا في جميع المسابقات، ليسهم في تتويج النادي السماوي بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأول.

وأحرز هالاند 38 هدفًا أخرى الموسم الماضي، الذي شهد تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي في إنجاز غير مسبوق.

وقال هالاند فور الإعلان عن تمديد عقده: "أنا سعيد حقا بتوقيع عقدي الجديد وأن اتمكن من التطلع إلى قضاء المزيد من الوقت في هذا النادي العظيم".

وأكد هالاند في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "مانشستر سيتي نادٍ خاص، مليء بالأشخاص الرائعين والمشجعين المذهلين، وهو نوع البيئة التي تساعد في إخراج أفضل ما لدى الجميع".

وتابع: "أود أيضًا أن اشكر جوسيب (غوارديولا) وطاقمه التدريبي والزملاء في الفريق وكل شخص في النادي لأنهم جميعًا ساعدوني كثيرًا في العامين الماضيين. لقد جعلوا مانشستر سيتي مكانا مميزا للغاية بالنسبة لي والآن أنا مع الفريق بغض النظر عما سيحدث".

ويأتي تمديد عقد هالاند الطويل الأمد ليشكل دفعة كبيرة لمانشستر سيتي في موسم عانى فيه بشكل غير متوقع على أرض الملعب، حيث يحتل الفريق المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، بفارق 12 نقطة خلف ليفربول (المتصدر)، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.