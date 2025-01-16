غوران يكشف سر رباعية عجمان في العين

جارديم: لاعبو فريقي انشغلوا بالحكم أكثر من اللعب





كشف الصربي غوران، المدير الفني لفريق عجمان، أسباب الفوز العريض، الذي حققه فريقه على العين «4-2»، ضمن الجولة 12 لدوري أدنوك للمحترفين، وهي نتيجة حققت قفزة كبيرة للفريق «13 نقطة» أمام منافس صعب لم يخسر من عجمان غير مرة واحدة في دوري المحترفين قبل هذه المباراة، وقال: «إن خطة الفوز نفذها اللاعبون بدرجة عالية من الكفاءة، وهي الضغط بشكل مثالي، وعدم منح المنافس المساحة والزمن، موضحاً أن تنفيذ هذه الخطة كان وراء ثبات فريق عجمان وقدرته على التقدم أكثر من مرة، وتأمين الفوز بفارق هدفين».

وأضاف في تعليقه بعد المباراة: «ضغطنا بشكل مثالي هو سبب ظهورنا الجيد أمام العين، لم نمنح العين المساحة والوقت، وهذا كان سبب وراء تقدم، حصلنا على 3 نقاط مهمة للغاية من أجل استعادة الثقة، فريقنا كان مميزاً من البداية وحتى آخر دقيقة، وأظهرنا طاقة إيجابية وروحاً قتالية، سعيد بالمستوى الذي قدمه جميع اللاعبين، خاصة الشباب مثل إسماعيل مؤمن وأنس امطيطش وفيكتور ومحمد ناصر، علينا التركيز للمباراة المقبلة مع خورفكان، وتصحيح بعض الأخطاء، ومباراة خورفكان تعتبر أكثر أهمية لكون الفريقين قريبين في رصيد النقاط».

وختم حديثه قائلاً: «لا توجد مباراة صغيرة أو كبيرة، جميع المباريات مهمة لنا، مباراة كلباء كانت مختلفة تماماً، وأكملناها بعشرة لاعبين أكثر من نصف ساعة، بينما اختلف الوضع أمام العين، والفريق كان مختلفاً بسبب الطاقة التي كانت حاضرة».

وانتقد ليوناردو جارديم، مدرب العين من جهته مستوى لاعبي فريقه، وقال: «أعتقد أن بعض لاعبي العين لم يحترموا نادي العين، ولم يحترموا كرة القدم حسب المستوى الذي قدموه، نعلم تماماً بأننا ابتعدنا عن القمة، وعلينا تغيير العقلية والأسلوب، والعين فريق كبير، ولا يليق أن يكون في المركز الحالي «السادس».

وتابع: «بصراحة الفريق كان خارج التركيز، وعلينا تغيير العقلية والأسلوب، وسنحاول العودة بقوة وتحسين النتائج، وسنعمل على العودة إلى مركزنا الطبيعي».

وانتقد جارديم لاعبي فريقه قائلاً: «بعض اللاعبين لم يحترموا نادي العين في هذه المباراة، انشغلوا بالحديث مع حكم المباراة، بعد حالة الطرد بدلاً من التركيز على تحقيق الفوز والعودة في النتيجة بالمواجهة».

واختتم حديثه قائلاً: «نحن ابتعدنا عن المنافسة بهذا الشكل بعد الخسارة الكبيرة أمام عجمان، لا يليق بنادي العين أن يكون في هذا المركز بجدول ترتيب مسابقة الدوري».