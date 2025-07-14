ترامب يحتفل مع تشيلسي بكأس العالم للأندية

انضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فريق تشيلسي الإنجليزي على المسرح للاحتفال بتتويج النادي اللندني بكأس العالم للأندية لكرة القدم، في وقت متأخر من مساء الأحد.

وأحرز كول بالمر هدفين وصنع آخر ليقود تشيلسي لفوز مذهل على باريس سان جيرمان، الذي كان المرشح الأوفر حظاً للتتويج باللقب بنتيجة 3 / صفر أمام ترامب في المباراة النهائية للمسابقة العالمية التي أقيمت في نيوجيرسي الأمريكية.

وعقب المباراة، قدم ترامب، الذي تعرض لصيحات استهجان قصيرة من بعض الحضور البالغ عددهم 81118 متفرجاً بملعب (ميتلايف)، الكأس لتشيلسي برفقة السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وبعد تسليم كأس البطولة لريس جيمس، قائد تشيلسي، دعا إنفانتينو ترامب لإفساح الطريق، لكنه رغم ذلك ظل الرئيس الأمريكي في مكانه بينما رفع جيمس الكأس وبدأ الفريق احتفالاته وسط الألعاب النارية والقصاصات الورقية.

وفاز تشيلسي بكأس العالم للأندية، الذي يعد تتويجا لبطولة فيفا الموسعة حديثا بمشاركة 32 فريقا، وحصد جائزة مالية تجاوزت 90 مليون جنيه إسترليني (121 مليون دولار)، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقال ترامب في وقت سابق إنه استمتع بهذه المناسبة، حيث صرح لشبكة (دازن) التلفزيونية بين شوطي المباراة: "أقضي وقتا رائعا حقا. إنها رياضة رائعة".