البرازيلية مارتا تفاضل بين الأمومة والمشاركة في كأس العالم





قالت مارتا مهاجمة البرازيل (39 عاما) إنه "من السابق لأوانه" معرفة ما إذا كانت ستشارك في كأس العالم للسيدات 2027 التي تستضيفها بلادها، إذ تفكر أفضل لاعبة في العالم ست مرات في الموازنة بين حلمها بأن تصبح أما ومواصلة مسيرتها في كرة القدم.

وقالت مارتا في مقابلة مع محطة (جلوبو) البرازيلية اليوم الأحد إنه على الرغم من أن اللعب في البطولة لا يزال احتمالا قائما، فإن رغبتها في إنجاب طفل قد تقرر مستقبلها في النهاية.

وقالت مارتا "لا أعرف ما إذا كنت سأستمر في اللعب حتى عام 2027 أو ما إذا كنت أحتفظ بلياقتي.

"من المبكر للغاية القول إنني سأشارك بالتأكيد، فما زالت لدي رغبة قوية في أن أصبح أما. لذا، قد أستيقظ يوما ما وأقرر الاتصال بطبيبي لأرى إن كان ذلك لا يزال ممكنا. وإن كان كذلك، فإلى اللقاء، عليّ الذهاب".

وأضافت المهاجمة المخضرمة التي شاركت في ست بطولات لكأس العالم دون أن تفوز باللقب، أنه بغض النظر عن مشاركتها فإنها تأمل أن تقدم البرازيل بطولة لا تنسى.

وقالت "آمل أن تحافظ البرازيل على تقاليدها في إقامة احتفالات رائعة والاستمتاع باللحظة والترحيب بالناس بحرارة. هذه المسابقة فريدة من نوعها لقارتنا وأمريكا الجنوبية".

ومع استمرار عقدها مع نادي أورلاندو برايد المنافس في الدوري الأمريكي للسيدات حتى عام 2026، تصب مارتا حاليا تركيزها على مساعدة البرازيل للفوز بكأس كوبا أمريكا.

وقالت "البرازيل هي المرشحة للفوز، نحن نعلم ذلك وندرك مسؤوليتنا في إحراز اللقب. لكن لا جدوى من مجرد كوننا المرشح المفضل إذا لم نبذل قصارى جهدنا ونحقق النتائج المرجوة على أرض الملعب".

وتستهل البرازيل، التي تلعب في المجموعة الثانية، مشوارها في البطولة القارية بمواجهة فنزويلا فجر الاثنين، سعيا للحصول على لقبها التاسع.