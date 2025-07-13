ليفربول يفوز بثلاثية في مباراة تكريم جوتا

كرم نادي ليفربول مهاجمه الراحل ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا قبل مباراة بريستون الودية التي أقيمت اليوم الأحد في إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.

ولعب ليفربول مباراته الأولى منذ وفاة جوتا وشقيقه في حادث سيارة في إسبانيا في 3 يوليو الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أنه قبل انطلاق المباراة الودية، غنت كلاوديا روز ماجواير، زوجة لاعب بريستون السابق شون، أغنية ليفربول (لن تمشي وحدك أبدا) وأغنية بريستون (لا أستطيع إلا الوقوع في حبك)".

وأثناء غناء ماجواير لنشيد ليفربول، وضع بن وايتمان قائد بريستون، إكليلا من الزهور أمام جماهير ليفربول التي رفعت العديد من اللافتات والأوشحة للمهاجم البرتغالي الراحل في مدرج بيل شانكلي.

وغنى جمهور ليفربول أغنية الفريق قبل 20 دقيقة من انطلاق المباراة الودية.

وثارت تساؤلات حول إمكانية إقامة هذه المباراة الودية في موعدها، وذلك بعد مد إجازة لاعبي ليفربول قبل بدء التدريبات استعدادا للموسم الجديد، لكن تحولت هذه المباراة إلى مناسبة لتخليد سيرة زميلهم الراحل.

وتوفي جوتا (28 عاما) وشقيقه أندريه سيلفا (25 عاما) نتيجة انفجار إطار السيارة التي كانا يستقلانها في زامورا، شمال إسبانيا مما أدى إلى تحطمها.

وتوفي مهاجم ليفربول بعد 11 يوما فقط من الزواج بشريكته روت، التي أنجب منها ثلاثة أطفال بعد علاقة طويلة.

وأعلن ليفربول أنه سيحجب القميص رقم 20 من الظهور مع جميع فرق النادي.

وفي المباراة الودية، ارتدى محمد صلاح شارة قيادة ليفربول، وشارك حارس المرمى جورجي مامارداشفيلي لأول مرة مع الفريق، بينما جلس الوافدان الجديدان جيريمي فريمبونج وميلوس كيركيز على مقاعد البدلاء.

وفي المقابل، خرج من قائمة المباراة، النجم الألماني فلوريان فيرتز المنضم من ليفربول هذا الصيف بصفقة قياسية ضخمة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (135 مليون دولار).

ووقف لاعبو ليفربول وجهازهم الفني أمام جماهيرهم في بريستون لمدة سبع دقائق بعد نهاية اللقاء، وهم يهتفون باسم جوتا.

وتحولت المباراة من بروفة ودية في بداية استعدادات ليفربول للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى حفل تأبين لجوتا وشقيقه أندريه سيلفا، وذلك بعد عشرة أيام من الحادث المأساوي.

وفاز ليفربول في المباراة الودية بنتيجة 3 / 1 بعد ثلاثية سجلها كونور برادلي وداروين نونيز وكودي جاكبو، لكن ذكريات جوتا وسيلفا ظلت حاضرة طوال اليوم.

بدا محمد صلاح، الذي حمل شارة قيادة ليفربول في بداية المباراة متأثرا بشكل واضح لحظة عرض صورة الأخوين، بقميص فريق الشباب بنادي بورتو البرتغالي، على الشاشة الكبيرة داخل الملعب.

واحتفل نونيز بعد تسجيل الهدف الثاني لليفربول في بداية الشوط الثاني، بطريقتين تشبه زميله الراحل، الأولى بحركة القرش التي أطلقها جوتا عندما سجل هدفا ضد إيفرتون في جوديسون بارك، والثانية بتقليد ألعاب الفيديو.