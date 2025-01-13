أرتيتا مندهش من عدم فوز أرسنال على عشرة لاعبين من مانشستر يونايتد

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إنه مندهش لعدم تمكن فريقه من حسم المواجهة أمام مانشستر يونايتد الذي لعب لفترة طويلة بعشرة لاعبين في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد بعد إقصاء الفريق اللندني بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 بعد وقت إضافي.

وعدل صاحب الضيافة تأخره بهدف إلى تعادل 1-1 بعدما ألغى جابرييل هدف التقدم الذي أحرزه برونو فرنانديز بعد طرد ديوجو دالوت لاعب يونايتد وكان بوسع أرسنال التقدم من ركلة جزاء مثيرة للجدل.

لكن ركلة الجزاء التي نفذها القائد مارتن أوديجارد تصدى لها الحارس ألتاي بايندير الذي تصدى أيضا لركلة ترجيح نفذها كاي هافرتس ليرسل يونايتد إلى الدور الرابع.

وحصل أرسنال على عدة فرص لحسم المباراة لصالحه حين كانت النتيجة 1-1 إذ أهدر هافرتس فرصة سهلة في آخر 10 دقائق من الوقت الأصلي وغادر أرتيتا الملعب وهو لا يصدق أن فريقه ودع البطولة.

وقال للصحفيين "من المدهش أننا لم ننجح في الفوز بهذه المباراة خاصة بعد الهيمنة والتفوق على المنافس وكل ما فعلناه لمحاولة الفوز بالمباراة.

"لم نحصل على ما نستحقه بوضوح، لكن هناك أسباب تتعلق بعدم الفعالية أمام المرمى.

"مع كل الفرص التي حصلنا عليها وركلة الجزاء سنعود إلى ديارنا والحزن يعتصرنا لكني فخور بلاعبي فريقي".

دخل أرسنال مباراة اليوم دون هزيمة في آخر 10 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز ونجح في تقليص الفارق مع ليفربول إلى ست نقاط رغم أنه لعب مباراة أكثر.

لكن الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم في أعقاب الهزيمة 2-صفر على ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الرابطة، قلص فرص أرسنال في الفوز بألقاب هذا الموسم.

ويستقبل الفريق غريمه المحلي توتنهام هوتسبير في استاد الإمارات يوم الأربعاء لكن أرتيتا قلل من وجود أي ضغوط إضافية بعد خسارتين متتاليتين في مسابقتي الكأس وأصر على أنه يركز على تحسين جودة الأداء.

وخرج جابرييل جيسوس من الملعب على محفة بسبب إصابة على ما يبدو في الشوط الأول اليوم وقال أرتيتا إنه يخشى أن يواجه المهاجم البرازيلي فترة غياب طويلة.

وأضاف أرتيتا "أشعر بقلق بالغ. اضطر للخروج على محفة وهو يتألم بشدة. أمسك ركبته ولا يبدو في حالة جيدة".