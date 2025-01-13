برشلونة يقسو على ريال بخماسية في نهائي كأس السوبر الإسبانية

سجل برشلونة أربعة أهداف في الشوط الأول ليقلب تأخره بهدف وصمد تحت الضغط بعشرة لاعبين خلال أغلب فترات الشوط الثاني ليهزم ريال مدريد 5-2 في نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم التي أقيمت في جدة أمس الأحد ليعزز رقمه القياسي بالفوز باللقب للمرة 15.

ولعب برشلونة بعشرة لاعبين بداية من الدقيقة 57 بعدما طرد الحكم حارس مرمى برشلونة فويتشيخ شتينسني بعدما عرقل كيليان مبابي الذي كان منفردا بالبولندي خارج المنطقة مباشرة.

وحملت أهداف برشلونة توقيع الأمين جمال وروبرت ليفاندوفسكي وأليخاندرو بالدي إضافة إلى ثنائية من رافينيا. وكان ريال قد افتتح التسجيل في بداية المباراة عن طريق مبابي.

وقدم برشلونة أداء قويا ليفوز بلقبه الأول منذ أكثر من عام بعدما خرج خالي الوفاض من الموسم الماضي.

وأبلغ هانز فليك مدرب برشلونة الصحفيين بعد فوزه بلقبه الأول مع الفريق "دائما ما تسعى الأندية الكبرى للفوز بالألقاب، ولهذا نجتهد في عملنا. لكن علينا أن نظهر ذلك في المباريات المقبلة.

"ارتكب ريال أخطاء عديدة ونجحنا في استغلالها للسيطرة على المباراة".

وحرم برشلونة غريمه من الفوز باللقب الثالث هذا الموسم بعد أن حصد فريق العاصمة الإسبانية كأس السوبر الأوروبية على حساب أتلانتا وكأس القارات للأندية على حساب باتشوكا المكسيكي الشهر الماضي.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد "لم نلعب كرة القدم في الشوط الأول، لعبنا تمريرات طويلة ولم تكن هذه خطة اللعب.

"أخبرت اللاعبين أن خسارة المباريات واردة، ولكن ليس بالصورة التي ظهرنا بها في الشوط الأول".

وافتتح مبابي التسجيل في الدقيقة الخامسة بعد انطلاقة سريعة مستغلا تمريرة من فينيسيوس جونيور ليكلل هجمة مرتدة سريعة.

لكن الرد لم يتأخر كثيرا، إذ أدرك الأمين جمال التعادل بعد مجهود فردي رائع توغل خلاله داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة منخفضة رائعة إلى داخل الشباك في الدقيقة 22.

وبعد مرور أكثر من نصف ساعة بقليل من عمر المباراة، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح برشلونة بعد تدخل حكم الفيديو المساعد ومشاهدة الواقعة على شاشة على جانب الملعب بعد تدخل متهور من إدواردو كامافينجا ضد جابي داخل المنطقة.

ونجح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 36.

وبعد ثلاث دقائق، عزز رافينيا تقدم فريقه بضربة رأس قوية مستغلا عرضية متقنة من جول كوندي من الجهة اليمنى.

وسجل أليخاندرو بالدي الهدف الرابع في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع مكللا هجمة مرتدة سريعة بعدما فقد لاعبو ريال الكرة من ركلة ركنية قرب منطقة جزاء برشلونة بعد انطلاقة رائعة من رافينيا.

واستمرت الإثارة في بداية الشوط الثاني عندما أطلق رودريغو لاعب ريال تسديدة مباشرة هائلة ارتدت من إطار المرمى ليرد برشلونة بهجمة سريعة اختتمها رافينيا بتسديدة إلى داخل الشباك.

وبعد مرور 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه شتينسني بعد تدخل حكم الفيديو المساعد ومشاهدة الواقعة على شاشة إلى جانب الملعب بعدما عرقل مبابي الذي انفرد به خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 60 نجح رودريغو في التسجيل من الركلة الحرة التي احتسبها الحكم إثر عرقلة مبابي على حدود المنطقة.

واستمرت محاولات ريال للعودة في النتيجة على أمل استغلال التفوق العددي لكنه لم يتمكن من هز الشباك رغم فرصتين محققتين أهدرهما جود بلينغهام ومبابي.

وكان برشلونة قد تأهل للنهائي بفوزه 2-صفر على حامل لقب كأس ملك إسبانيا الحالي أتليتيك بلباو بقبل النهائي، فيما تغلب ريال مدريد في نفس الدور 3-صفر على مايوركا وصيف بطل كأس ملك إسبانيا العام الماضي.