انسحاب ملقا من ملف إسبانيا لتنظيم كأس العالم 2030





قررت مدينة ملقا الانسحاب من ملف إسبانيا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، وذلك بعد انهيار مشروع تجديد ملعب نادي ملقا، وأعلن فرانشيسكو دي لا توري، عمدة ملقا، عن الأمر اليوم السبت قائلا إن القرار تم اتخاذه من أجل مصلحة النادي والمشجعين والمدينة، وذكرت تقارير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد ملعب "روزاليدا" ورفع سعته إلى 45 ألف متفرج وإيجاد مكان جديد للنادي خلال عملية التجديد.

وتستضيف إسبانيا منافسات كأس العالم 2030 إلى جانب كل من البرتغال والمغرب، فيما ستقام أول ثلاث مباريات بالبطولة في أمريكا الجنوبية، ووضعت إسبانيا 11 ملعبا في تسع مدن لاستضافة البطولة، اثنين منها في كل من برشلونة ومدريد، وذلك قبل انسحاب ملقا.