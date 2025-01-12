مفاجآت وأهداف حاسمة بالجولة 12 لدوري الأولى «الهواة»

العربي «المتصدر» يخدم نفسه ويستفيد من هدايا المنافسين

الظفرة والنواخذة خطوة للوراء والفجيرة وحتا يواصلان الصحوة

ديوب «العربي» ينتزع صدارة الهدافين.. 22 بطاقة ملونة حصيلة الأسبوع

محمد فضل

شهدت مباريات الجولة 12 من دوري الدرجة الأولى «الهواة» إحراز اللاعبين 21 هدفاً في 6 مباريات، وإشهار الحكام 22 بطاقة ملونة، منها واحدة حمراء، كما أن الجولة شهدت مفاجآت في النتائج على مستوى أندية المقدمة على غرار خسارة دبا الفجيرة، الوصيف، ضد حتا، وهزيمة الظفرة، صاحب المركز الثالث، أمام يونايتد، واستغلال فريقي الفجيرة وحتا هذه الفرصة ليواصلا الصحوة ويضربا بقوة متمسكين بفرصهما في خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري أدنوك للمحترفين، وحضرت الأهداف الحاسمة في أكثر من مباراة خلال الأسبوع 12.

المستفيد الأكبر

أصبح نادي العربي «المتصدر» المستفيد الأكبر من الجولة 12 التي أقيمت مبارياتها يومي الجمعة والسبت الماضيين، وذلك بفضل فوزه المثير على صاحب المركز الأخير فريق غلف يونايتد بنتيجة 3-1، وقبول هدايا الفرق الأخرى التي عرقلت منافسيه على الصدارة بعد خسارة دبا الفجيرة، الوصيف، ضد حتا بهدف، وأيضاً تلقي الظفرة الثالث لهزيمة قاسية وثانية على التوالي ضد يونايتد بثلاثية نظيفة، ليقبل العربي الهدايا ويخدم نفسه أولاً بالفوز، وكذلك بالحفاظ على صدارة الدوري، موسعاً الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه النواخذة إلى 4 نقاط، بعد أن رفع فارس أم القيوين رصيده إلى 26 نقطة، ويأتي في مركز الوصافة النواخذة 22 نقطة، يليه جاره الفجيرة الذي تمكن من انتزاع المركز الثالث من الظفرة بفارق الأهداف بعد فوزه المثير على مصفوت بنتيجة 4-3 في مباراة متقلبة طوال فتراتها ليقتنص ذئاب الفجيرة المركز الثالث برصيد 20، ويتحول فارس الظفرة إلى المركز الرابع بالرصيد ذاته، يليه الإعصار الخامس بـ18 نقطة، ثم يونايتد نجم الأسبوع سادساً 17 نقطة.

أندية الوسط

وفي مناطق وسط الترتيب، يأتي فريقا مصفوت والإمارات في المركزين السابع والثامن بـ14 نقطة، ثم 3 فرق تحتل من المركز التاسع حتى الحادي عشر برصيد 11 نقطة، وهي: الذيد والجزيرة الحمراء والحمرية، وفي المؤخرة تحتل أندية مجد المركز الثاني عشر بسبع نقاط، ثم غلف إف سي الثالث عشر برصيد 6 نقاط، وغلف يونايتد في المركز الرابع عشر الأخير بأربع نقاط.



أهداف حاسمة

شهد عدد من مواجهات الأسبوع 12 إحراز عدد من اللاعبين أهدافاً حاسمة، على غرار هدف حتا الوحيد في مرمى دبا الفجيرة عن طريق اللاعب ويليان ليرا، وهدف لاعب الفجيرة ساندر بن بنبشير الذي أحرز هدف الفوز الغالي لفريقه في الوقت بدل الضائع، وتحديداً في الدقيقة 90+4، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-3، كما أن إسماعيل الحمادي، لاعب الحمرية، قاد فريقه للفوز برباعية على «غلف إف سي» بعد أن وقع على هدفين من أهداف فريقه الأربعة، وتمكن راشد عيسى، كابتن العربي، من التوقيع على هدف من أهداف فريقه في مرمى غلف يونايتد، وتكفل زميله محمد ديوب بتسجيل «هدفين» رافعاً رصيده إلى 9 أهداف في صدارة اللاعبين، يليه كل من ديغو فارياس، لاعب دبا، وأنور محمد، من غلف إف سي، ثم لويس توريس، نجم يونايتد برصيد 8 أهداف.

تقام مواجهات الأسبوع 13 يومي السبت والأحد المقبلين بمواجهة الفجيرة والعربي، والجزيرة الحمراء ضد حتا، والظفرة يلاقي الإمارات ضمن اليوم الأول، ويوم الأحد يستقبل دبا فريق الذيد، والحمرية يستضيف مجد، وغلف يونايتد ضد غلف إف سي في مباراة الهروب من القاع.