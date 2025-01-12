ميلوش: الوصل عاد خطوتين للوراء وأخفقت في تطوير عقلية اللاعبين

إيسايلا: بداية إيجابية وأؤمن بالقدرات التي يمتلكها بني ياس

أبوظبي – محمد صادق

أكد الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، أن فريقه لم يكن يستحق أكثر من نقطة التعادل أمام بني ياس عطفاً على الأداء الذي قدمه الفريق خلال المباراة، مشيراً إلى أنه يلقي باللوم على نفسه لأنه أخفق في تطوير عقلية اللاعبين بعد الموسم الماضي الذي حقق فيه «الإمبراطور» ثنائية الدوري والكأس، وأن الفريق عاد خطوتين للوراء.

وقال ميلوييفيتش في تصريحاته عقب التعادل السلبي مع بني ياس، مساء أول من أمس، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من دوري أدنوك للمحترفين: «بهذا الأداء لا نستحق أكثر من نقطة التعادل، ظهرنا بشكل سيئ وبأخطاء كبيرة وغير مبررة من اللاعبين، لم نتطور في آخر 3 أو 4 أسابيع رغم التدريبات الجيدة، ولكننا مع الأسف رجعنا خطوتين للوراء، وبني ياس كان يستحق الفوز».

وأضاف: «معنويات اللاعبين غير جيدة، وكل لاعب يفكر بنفسه ويتخذ قراراً من جانبه، بعد عام ونصف العام مع الفريق العقلية هذا الموسم ليست كما كانت عليه في الموسم السابق، ولسنا مستعدين لوضع كل شيء للفريق، اعتقدت أننا نضجنا بعد الموسم الماضي، ولكني اكتشفت أننا لم ننضج بما فيه الكفاية».

لوم

وتابع: «أشعر بخيبة أمل كبيرة، لا ألوم أحداً، ولكني ألقي باللوم على نفسي، وأضع المسؤولية على عاتقي، لأني أخفقت في تطوير عقلية اللاعبين، كرة القدم ليست للعب مباراة واحدة أو اثنتين، عندما يكون لديك 25 لاعباً بعقلية ناضجة وكل العوامل متوفرة عندها يمكن أن تكون بطلاً في كل موسم ولعدة مواسم متتالية».

وعن المواجهة المهمة المقبلة للوصل أمام السد القطري في كأس السوبر الإماراتي القطري، قال ميلوييفيتش: «لدينا عدة أيام للاستعداد، ويجب أن ندخل المباراة بعقلية الفوز، لأننا سنلعب أمام أفضل فريق في قطر، أما إذا كنا نريد السياحة فقط فستكون المباراة مضيعة للوقت، نحن لن نمثل الوصل فقط ولكن الكرة الإماراتية، قد يؤدي التعادل والأداء المخيب إلى صحوة في المباراة القادمة، ولاعبو الوصل بإمكانهم تقديم الأفضل إذا ركزوا على كرة القدم، وسنرى كيف ستكون ردة فعل الفريق».

مهمة

من جانبه، أبدى الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس ارتياحه لأداء لاعبيه في أول مباراة يقودها بعد توليه المهمة، مشيراً إلى أن الفريق خسر نقطتين قياساً بالمستوى الذي ظهر عليه «السماوي» في المباراة.

وقال: «اللاعبون نفذوا التعليمات بشكل جيد، أشعر أننا خسرنا نقطتين، وسنحت لنا فرص عدة للتسجيل، وحتى مع معاناتنا في بعض فترات المباراة نتيجة جودة لاعبي الوصل العالية، إلا أن المنافس لم يصنع فرصاً حقيقية للتسجيل سوى فرصة ليما في العارضة».

بداية

واعتبر إيسايلا التعادل بداية إيجابية بالنسبة له مع الفريق في بداية ولايته الثانية بعد العودة خلفاً للبرتغالي جواو بيدرو سوزا الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج، وأضاف: «بداية جيدة ولكن الموسم لا يزال طويلاً، ويجب أن نستمر بهذه الروح».

وعن قدرة بني ياس على البقاء والخروج من الوضعية الصعبة للفريق، قال إيسايلا: «عدت إلى هنا لهذا السبب، ولأني أؤمن بقدرات هذا الفريق، وأنا على ثقة بأن بني ياس سيتطور».

وكشف إيسايلا عن أنه سيجلس مع إدارة النادي لبحث تدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.