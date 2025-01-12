مدرب ميلان يطالب مهاجميه بأن يكونوا أكثر أنانية

طالب سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان مهاجميه بأن يكونوا أكثر أنانية أمامالمرمى بعدما توقفت سلسلة انتصاراته منذ توليه المسؤولية عند مباراتين بعد التعادلالمخيب للآمال 1-1 أمام ضيفه كالياري المتواضع في دوري الدرجة الأولى الإيطاليلكرة القدم أمس السبت.

ووجه كالياري صدمة لميلان بعدما تعادل في الدقيقة 55 عن طريق المدافع نادرزورتيا بعد أربع دقائق فقط من تسجيل ألفارو موراتا هدف التقدم لصاحب الأرض منمسافة قريبة في أول ظهور للمدرب البرتغالي في الدوري الإيطالي.

وقال كونسيساو لشبكة سكاي سبورت "كنت أتوقع المزيد على كافة المستويات.

"أنا مدرب منذ13 عاما، وبالنظر إلى جودة هذه المجموعة وما فعلناه، كان الشوط الأول هو الأضعفمنذ أن بدأت التدريب.

"افتقرنا إلىالإيقاع والجودة.. ولم نكن جيدين أو أذكياء على هذا المستوى".

حصل ميلان على 24 فرصة، منها 11 على المرمى، لكنه لم ينجح في استغلالها حتىسجل موراتا هدفا بعد مرور عشر دقائق من الشوط الثاني.

وقال كونسيساو "أشعر أن مهاجمي ميلان يحبذون الإيثار. هذا أمر جيد،فأنا أحب هذه النوعية من اللاعبين. ولكن في لحظات عليهم أن يكونوا أكثر بساطة.

"يجب أن تكونأنانيا أمام المرمى. نبحث عن حل صعب في بعض الأحيان ولا أحب ذلك، كرة القدم بسيطة".

وعندما سُئل عما إذا كان الفريق بحاجة إلى مزيد من القواعد والانضباط،اعترف مدرب ميلان بأنه يحب أن تكون الأمور منظمة جيدا.

وقال "إنها طريقتي في العمل منذ سنوات عديدة.

"لا يعني هذاأنني جئت إلى هنا لأفرض ذلك بالقوة. بالنسبة لي، الأمر يتعلق بأشياء بسيطة:الجداول، والتدريب، والمشاركة في العمل يوميا.

"إذا وصلت إلىهنا في منتصف الموسم، فذلك لأن هناك شيئا لم يكن على ما يرام، وعلينا أن نتحملالمسؤولية كاملة.

إذا كنا صارمين ومتطلبين خارج اللعبة، فسنكون صارمين ومتطلبين داخل اللعبةأيضا".

ويحل ميلان ضيفا على كومو صاحب المركز 16 بعد غد الثلاثاء، قبل أن يواجهيوفنتوس يوم السبت المقبل.

وسيحاول الفريق بعد ذلك تمديد سلسلة انتصاراته المؤلفة من أربع مباريات فيدوري أبطال أوروبا عندما يستضيف جيرونا في 22 يناير.