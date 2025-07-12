فرنانديز لاعب تشيلسي يحذر من "الحرارة الخطيرة" في كأس العالم للأندية

قال إنزو فرنانديز لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي إن درجات الحرارة المرتفعة خلال كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حالياً في الولايات المتحدة جعلته يشعر بالدوار، ووصف اللعب في هذه الأجواء "بالخطير".

وقدمت كأس العالم الافتتاحية للأندية التي تضم 32 فريقاً وتختتم غداً الأحد بمواجهة تشيلسي مع باريس سان جيرمان في المباراة النهائية على ملعب ميتلايف في نيوجيرزي، مشهدا رائعا على أرض الملعب لكن المخاوف بشأن سلامة اللاعبين والحضور الفاتر في المدرجات بالولايات المتحدة أثارت جدلا.

وشهدت مباراة قبل النهائي بين تشيلسي وفلومينينسي التي أقيمت في الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي في نيوجيرزي يوم الثلاثاء الماضي، ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت) مع نسبة رطوبة تزيد عن 54 بالمئة، مما دفع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إلى إصدار تحذير.

وكانت درجات الحرارة المرتفعة في العديد من المدن التي تستضيف البطولة بمثابة نقطة محورية في البطولة التي يُنظر لها على أنها اختبار لكأس العالم العام المقبل.

وقال فرنانديز للصحفيين أمس الجمعة "بصراحة الحرارة لا تُصدق. في ذلك اليوم، اضطررت للاستلقاء على الأرض لأنني كنت أشعر بدوار شديد.

"اللعب في هذه الحرارة خطير وخطير جدا. علاوة على ذلك من أجل المشهد وللجماهير التي تحضر للملعب للاستمتاع وكذلك من يشاهد في المنزل. المباراة وسرعتها ليست هي نفسها، كل شيء يصبح بطيئا جدا".

وأضاف الفائز بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين "حسنا، دعونا نأمل أن يغيروا جدول المباريات العام المقبل، على الأقل حتى تظل البطولة مشهداً جميلا وجذابا لكرة القدم، أليس كذلك؟".

واشتكى إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي في وقت سابق من الحرارة، قائلا إنه "من المستحيل" إقامة حصص تدريبية منتظمة في فترة ما بعد الظهر في فيلادلفيا.