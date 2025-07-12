كلوب: لا أعرف كيف أتعامل مع صدمة وفاة جوتا

قال يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي السابق، إنه لا يزال في حالة صدمة بعد مرور أكثر من أسبوع على وفاة ديوجو جوتا لاعب ليفربول ومنتخب البرتغال.

وقال كلوب على هامش حفل أقيم مساء أمس الجمعة: "بصراحة، لا أعرف كيف أتعامل مع هذه الصدمة، لا أزال عاجزاً عن التعبير عن مشاعري".

وتوفي جوتا /28 عاما/ يوم 3 يوليو ، رفقة شقيقه أندريه سيلفا، في حادث سير مروع بعدما انحرفت السيارة لامبورجيني التي كان يستقلها الاثنان عن الطريق، واشتعلت فيها النيران بعد انفجار أحد إطاراتها، وذلك أثناء الساعات الأولى من صباح هذا اليوم في إسبانيا.

ولعب المهاجم البرتغالي الراحل تحت قيادة كلوب في ليفربول، وقبل وفاته بـ 11 يوما تزوج شريكته روت كاردوسو، بعدما أنجب الاثنان ثلاثة أطفال.

وقال كلوب: "أعرف عائلة جوتا، وأعلم أن نادي ليفربول سيبذل قصارى جهده لدعمها وتخفيف بعض الأعباء عليها".

وأعلن النادي الإنجليزي مساء أمس الجمعة عن حجب القميص رقم 20 على مستوى جميع الفرق تكريما للاعب البرتغالي الراحل وذلك بعد التشاور مع عائلته.