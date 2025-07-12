جاربر يشيد بكأس العالم للأندية ويصفها بالعلامة الفارقة في أمريكا الشمالية

مع اقتراب بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم من نهايتها غدا الأحد، يحتفل مجتمع كرة القدم في أمريكا الشمالية بما وصفه دون جاربر مفوض رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين بأنه لحظة حاسمة بالنسبة للمنطقة.

وقال جاربر إن البطولة، التي حضرها أكثر من ثلاثة ملايين مشجع للمباريات في الشهر الماضي، وضعت الولايات المتحدة وجيرانها بقوة على خريطة كرة القدم العالمية. وقال جاربر في مقابلة مع رويترز أمس الجمعة "كان هناك الكثير من الترقب قبل ذلك. عندما تقوم بشيء جديد يغير وجهة نظر الناس بشأن المنافسة الدولية، هناك دائما أسئلة حول كيفية تحقيق ذلك وما هو التأثير الذي سيحدثه".

وبحسب جاربر، فإن النسخة الافتتاحية من البطولة الموسعة التي تضم 32 فريقا حققت "نجاحا لا يصدق" و"لحظة فخر" لجميع المعنيين بكرة القدم في أمريكا الشمالية.

وجذبت البطولة، التي شهدت عشرات المباريات في ملاعب جديدة على مثل هذه البطولات البارزة، انتباه العالم إلى سوق كرة القدم الأمريكيةـ السوق التي قال جاربر إنها كانت حريصة منذ فترة طويلة على إثبات نفسها.

وأوضح مفوض رابطة الدوري الأمريكي "نحن دائما نشعر بقدر من الاستياء والمعاملة غير العادلة في مجال كرة القدم الأمريكية. لكن طاقة ومعرفة جماهيرنا والتنوع والأجواء الاحتفاليةـ أظهروا للعالم ما كنا قادرين على تحقيقه".

كما شكلت بطولة كأس العالم للأندية اختبارا حاسما للعديد من الملاعب التي من المقرر أن تستضيف مباريات خلال بطولة كأس العالم العام المقبل، والتي ستقام في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال جاربر "كانت هذه مهمة شاقة"، مشيدا بالدور الذي لعبه الاتحاد الدولي (الفيفا) ورئيسه جياني إنفانتينو في جعل هذه البطولة ممكنة.

وأوضح "لا أعتقد أن الجميع يدركون مدى صعوبة إقامة العشرات والعشرات من المباريات، وكلها تقام في عدة مواعيد خلال الأسبوع، في ملاعب لم تستضيف هذا النوع من المسابقات من قبل".