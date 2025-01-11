صن داونز يقهر مانياما يونيون ويطيح به خارج دوري أبطال أفريقيا

انتزع فريق صن داونز الجنوب أفريقي فوزا دراميا أمام مضيفه مانياما يونيون الكونغولي بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت.

تقدم فريق مانياما بهدف سجله جيفت كيتامبالا بولا في الدقيقة 38 من المباراة التي أقيمت على ملعب الشهداء بمدينة كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية.

وأدرك الضيوف التعادل بهدف للمهاجم الناميبي بيتر شالوليلي في الدقيقة 83.

وانتزع صن داونز الفوز مستفيدا بهدف ذاتي سجله مواندا كيا مواندا مدافع مانياما بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 95، ليقتنص الضيوف فوزا ثمينا للغاية.

وكان الفريقان تعادلا بدون أهداف في المباراة الأولى التي أقيمت في بريتوريا بجنوب أفريقيا.

ورفعه صن داونز رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني متخلفا بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المغربي قبل مباراته أمام منافسه المحلي الرجاء البيضاوي ثالث الترتيب برصيد 4 نقاط في وقت لاحق اليوم السبت.

أما مانياما يونيون تجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الرابع، ليودع دوري الأبطال قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.