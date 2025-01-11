برشلونة يتحدى ريال مدريد في مواجهة نارية بنهائي كأس السوبر الإسباني

يستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، غدا الاحد،مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسبانيلكرة القدم.

وهذه هي المرة الخامسة التي تستضيف فيها السعودية منافسات بطولة كأس السوبرالإسباني، والثالثة على التوالي التي تشهد فيها المباراة النهائية لكأس السوبرمواجهة الكلاسيكو، حيث تبادل الفريقان الفوز باللقب في 2023 و2024.

ومنذ بدء إقامة البطولة بمشاركة أربع فرق بداية من عام 2020، فاز برشلونةأو ريال مدريد باللقب في آخر ثلاث نسخ، مع العلم أن الفريق الذي توج بلقب هذهالبطولة توج بلقب الدوري الإسباني بنهاية الموسم.

وربما تغير شكل الفريقين عن آخر مرة التقيا فيها في أكتوبر الماضي، لكنبرشلونة يأمل في تحقيق نفس النتيجة.

وأظهر رجال هانسي فليك، مدرب برشلونة، أنهم من المرشحين الحقيقيين للتتويجبلقب الدوري الإسباني بعد فوزهم في تلك المباراة برباعية نظيفة.

وكشفت المباراة عن بعض العيوب ضمن صفوف فريق ريال مدريد، بقيادة كارلوأنشيلوتي، ولكن تم معالجتها الآن حيث يتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني، بفارق خمسنقاط أمام برشلونة، صاحب المركز الثالث.

وستكون هذه هي المواجهة الـ259 بين الفريقين في كافة المسابقات الرسمية،وحقق برشلونة الفوز في 101 مباراة، فيما فاز الريال بـ105مباراة وتعادل في 52مباراة، مما يؤكد التنافس الشديد بين الفريقين.

ويظهر هذا أيضا في الأهداف، حيث سجل برشلونة 423 هدفا في مرمى الريال، فيماسجل الريال 433 في شباك برشلونة.

وستكون هذه المواجهة هي الثامنة عشرة بين الفريقين في كأس السوبر الإسباني،ويملك الريال أفضلية، حيث فاز في عشر مباريات، وخسر في خمس وتعادلا في مباراتين.

ويعد فريق برشلونة هو أكثر الفرق تتويجا بلقب كأس السوبر حيث حصد اللقب 14مرة، ولكن يمكن للريال معادلة رقمه إذا فاز بمباراة الغد حيث توج باللقب في 13 مرةسابقة.

وتأهل الريال وبرشلونة للمباراة النهائية، بعدما فازا على منافسيهما فيالدور قبل النهائي للبطولة.

وتمكن برشلونة من عبور عقبة أتلتيك بلباو بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين،فيما تغلب الريال على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة.

ويهدف الريال من خلال هذه المباراة لتتويج بثالث ألقابه هذا الموسم، بعدمافاز مطلع هذا الموسم بلقب كأس السوبر الأوروبي وكأس إنتركونتيننتال.

ويمكن القول إن الريال لم يكن دائما في أفضل حالاته في النصف الأول منالموسم، ولكن كانت هناك علامات أن الأمور بدأت تتحسن في الأسابيع الأخيرة، وهو ماقد يكون بمثابة أخبار سيئة لمنافسيه على الصعيدين المحلي والأوروبي.

ويدخل الريال المباراة، منتشيا بتحقيق خمس انتصارات متتالية، بما في ذلكالفوز في أول ثلاث مباريات خلال هذا العام، حيث تغلب على بلنسية، في مباراة مؤجلةبالدوري، وعلى ديبورتيفا مينيرا في الكأس، ثم مايوركا في كأس السوبر.

وفي المقابل، كان يبدو أن برشلونة في طريقه للابتعاد بصدارة الدوريالإسباني والاقتراب بقوة من التتويج باللقب هذا الموسم، ولكن الفريق تعثر مؤخرا،وحقق انتصارا وحيدا في آخر سبع مواجهات بالدوري، وهو ما جعل الفريق يتراجع للمركزالثالث.

وأنهى برشلونة، بقيادة فليك، عام 2024 بهزيمتين أمام ليجانيس وأتلتيكومدريد، ولكن مع بداية هذا العام، تمكن الفريق من تحقيق الفوز في مباراتيه، حيثتغلب على بارباسترو برباعية نظيفة في كأس ملك إسبانيا وعلى بلباو بهدفين نظيفين فيقبل نهائي كأس السوبر.

ويسعى برشلونة إلى مواصلة انتصاراته الأخيرة في تحقيق الفوز على الريالوالتتويج بلقبه الخامس عشر في البطولة.