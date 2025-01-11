الزمالك والمصري واتحاد الجزائر وقسنطينة يسعون للتأهل إلى دور الـ8 بكأسالكونفيدرالية الأفريقية

تسعي 4 فرق عربية - شباب قسنطينة واتحاد الجزائر، والزمالك والمصريالبورسعيدي، للحاق بنهضة بركان المغربي في حجز مقعد بدور الثمانية بالنسخة الحاليةلبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية) حين تنطلق مباريات الجولةالخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات.

وتقام المباريات الثمانية في هذه الجولة غدا الأحد، حيث يلعب ناديستيلينبوش الجنوب أفريقي مع نظيره الملعب المالي، ولواندا سول الأنجولي مع نهضةبركان المغربي، وأورابا يونايتد البوتسواني مع اتحاد الجزائر، وأونزي برافوشالأنجولي مع سيمبا التنزاني، وجراف دي داكار السنغالي مع أسيك ميموزا الإيفواري ،وبلاك بولز من موزمبيق، مع الزمالك المصري، وأنييمبا النيجيري مع المصريالبورسعيدي، شباب قسنطينة الجزائري مع الصفاقسي التونسي.

ويسعى فريق شباب قسنطينة الجزائري إلى حسم تأهله بشكل نهائي إلى دورالثمانية حين يستضيف نظيره الصفاقسيالتونسي في ديربي عربي مشوق.

وتبدو فرص الفريق الجزائري هي الأقوى نظرا لأن المباراة تقام علي ملعبهبجانب ضياع فرصة الصفاقسي التونسي في التأهل خاصة أنه خسر المباريات الأربع التيلعبها حتي الآن وتذيل المجموعة بلا رصيد في مشهد يعد قاسيا نوعا ما لجماهير الفريقالذي توج بلقب البطولة أربع مرات في السابق.

ويتصدر شباب قسنطينة جدول ترتيب المجموعة الأولي برصيد 9 نقاط يليه سيمبابفارق الأهداف فقط، ثم أونزي برافوش في المركز الثالث، ويتأهل شباب قسنطينة بشكلرسمي إلى دور الثمانية حال فوزه علي الصفاقسي أو التعادل مع عدم فوز أونزي برافوشالذي يستضيف سيمبا في اليوم ذاته.

وفي المجموعة الثانية، حسم نهضة بركان المغربي، وصيف النسخة الماضيةوالفائز بتلك البطولة مرتين سابقتين، تأهله وحجز البطاقة الأولى لدور الثمانية بعدتصدره لجدول الترتيب ب12 نقطة بالعلامة الكاملة تاركا التنافس على البطاقة الثانيةلفريق ستيلينبوش والذي يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط ثم الملعب المالي ثالثا.

ويلعب نهضة بركان مع لواندا سول، الذي خرج من البطولة لحصده نقطة وحيده ،بينما ستكون حسم معركة البطاقة الثانية في مباراة ستيلينبوش مع ضيفه الملعب المالي.

ويبدو الصراع مشتعلا بقوة في المجموعة الثالثة والتي يتنافس فيها ثلاثة فرقلحصد بطاقتي التأهل.

ويتواجد اتحاد الجزائر، الفائز ببطولة الكونفدرالية في 2023 ، في صدارة تلكالمجموعة بـ8 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، يليه أسيك ميموزا ب5نقاط عقب الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة وبفارق الأهدافعن جراف دي داكار ثم أخيرا أورابا يونايتد بنقطتين.

ويحل اتحاد الجزائر ضيفا علي أورابا يونايتد، فيما ستكون المواجهة الأصعببين جراف دي داكار وضيفه أسيك ميموزا.

فيما سيكون الزمالك المصري حامل لقب البطولة الأخيرة مرشحا بقوة للتأهللدور الثمانية من المجموعة الرابعة، حين يلعب مع بلاك بولز، في حين يخرج المصريالبورسعيدي لمواجهة إنييمبا النيجيري.

وتقام مباراة بلاك بولز والزمالك المصري بالقاهرة بعد أن رفض الاتحادالأفريقي لكرة القدم خوض المباريات في موزمبيق بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنيةوذلك بعد أن تقدم الزمالك بطلب لنقلها إلى القاهرة وهو ما وافق عليه بلاك وبولزوالاتحاد الأفريقي.

ويتصدر الزمالك، الذي توج بتلك البطولة مرتين سابقتين، جدول ترتيب المجموعةالرابعة ب8 نقاط عقب خوض 4 مباريات حيث فاز في اثنتين وخسر مثلهما، يليه المصريبـ5 نقاط من فوز وتعادلين وخسارة، ثم بلاك بولز بأربع نقاط وبفارق الأهداف عنإنييمبا الذي يتساوي معه في ذات الرصيد.

وستكون موقعة إنيمبا والمصريالبورسعيدي هي محور فض اشتباك تلك المجموعة فالفائز بها يضمن وضع قدمه نحو التأهللدور الثمانية مع الزمالك، الذي يقترب من التأهل وفقا لكل الحسابات.