الريال يقسو على مايوركا بثلاثية ويضرب موعدا مع برشلونة بنهائي السوبر الإسباني

صعد ريال مدريد للمباراة النهائية في بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية. وتغلب الريال 3 / صفر على ريال مايوركا، في الدور قبل النهائي للمسابقة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة.

وافتتح النجم الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام التسجيل للريال في الدقيقة 63، قبل أن يضيف السلوفاكي مارتن فالينت، لاعب مايوركا، الهدف الثاني للفريق الملكي، بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتكفل البرازيلي رودريجو بتسجيل الهدف الثالث للريال في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع للمباراة، التي تعد هي الثانية بين الفريق الأبيض ومايوركا في مختلف البطولات هذا الموسم، بعدما سبق أن تعادلا 1 / 1 في مستهل مبارياتهما بالدوري الإسباني خلال الموسم الحالي في أغسطس الماضي. بتلك النتيجة، ضرب الريال موعدا ناريا مع غريمه التقليدي برشلونة في المباراة النهائية، التي تقام يوم الأحد المقبل، على ذات الملعب.

وستكون هذه هي المباراة الثانية التي ستقام بين الريال وبرشلونة في مختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما سبق للفريق الكتالوني الفوز 4 / صفر على الفريق الأبيض بالعاصمة الإسبانية مدريد في أكتوبر الماضي.

كما يعتبر هذا النهائي هو الثالث على التوالي الذي يقام بين برشلونة، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالسوبر الإسباني برصيد 14 لقبا، والريال في المسابقة. وكان برشلونة بلغ نهائي البطولة عقب فوزه 2 / صفر على أتلتيك بلباو، الأربعاء، في مباراة المربع الذهبي الأخرى.

ويشارك الريال في المسابقة بصفته بطلا للدوري الإسباني في الموسم الماضي، بينما يلعب برشلونة البطولة، بعد حلوله وصيفا لبطولة الدوري. في المقابل، يتواجد بلباو في بطولة السوبر بعدما توج بلقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي، عقب فوزه في المباراة النهائية مايوركا، الذي جاء في الوصافة.