الاتحاد الآسيوي يكشف موعد قرعة ملحق تصفيات مونديال 2026

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة إن قرعة ملحق التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ستقام يوم الخميس المقبل في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وبعد أن حسمت بالفعل ستة من أصل ثمانية مقاعد مباشرة مخصصة لآسيا في كأس العالم بأمريكا الشمالية بعد نهاية المرحلة الثالثة، تتنافس ستة منتخبات في الملحق من أجل مقعدين في البطولة.

وتتنافس منتخبات الإمارات والسعودية والعراق وعُمان وقطر وإندونيسيا في الملحق الذي سيقام خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل.

وأضاف الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت أن الفرق ستوزع على ثلاثة مستويات وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لمنتخبات آسيا، والذي أعلن عنه خصيصا يوم 13 يونيو الماضي.

وتأتي قطر والسعودية في المستوى الأول،والإمارات والعراق في المستوى الثاني، وعُمان وإندونيسيا في المستوى الثالث.

وستقسم المنتخبات على مجموعتين، تضم كل منها ثلاثة منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

وستقام مباريات الملحق بنظام الدوري من دور واحد خلال التجمع، وتستضيف قطر والسعودية مباريات الملحق.

وبعد نهاية الملحق، سيتواجه صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة في مباراتي ذهاب وإياب تقامان يومي 13 و18 نوفمبر المقبل، لتحديد المنتخب الذي سيمثل آسيا في الملحق العالمي، من أجل فرصة أخيرة لبلوغ كأس العالم.