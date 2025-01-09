مباراتان في افتتاحية الجولة 12 من دوري الهواة

حتا لانواخذة في قمة الأسبوع والحمرية يلاقي الحدث اف سي

العربي والفجيرة يونايتد بشعار وقف



تقام اليوم مباراتان في افتتاحية مواجهات الأسبوع 12 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ويلتقي اللقاء الأول عند الساعة 16:55 مباراة قمة بين حتا صاحب المركز الخامس ديفد 15 نقطة وضيفه دبا الفجيرة «النواخذة» الصفية 22 نقطة ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة النتائج لتستمر بعد فوز الإعصار على الذيد الديار الألماني النتيجة نفسها التي حققتها بشكل واضح دبا أمام فريق المجد خلال الأسبوع 11 من دوري الاعصار، للتنافس خارج المنافسة الأولى بين المدربين الوطنيين الدكتور عبد الله مسفر مدرب دبا ومحمد الجالبوت مدرب الإعصار.

تعويض

في المباراة الخاصة بالاشتراك في اف سي بفريق الحمرية على أرض الملعب الأخير ويتطلع لتحقيق الفوز والتعويض عن هزيمته في جولدن أمام الجزيرة، كما أن فريق سبورتنغ لحجز مناطق القاعة ويتجه إلى دوري الدرجة الثانية، ويملك التسجيل في اف سي 6 نقاط في المركز الثالث عشر وهو جراح غير بعيد عن المهددة بالهبوط، فيما يتعلق بفريق الحمرية صاحب المركز الشامل العشرة والثمانية نقاط قد حققوا تعادلاً بحضور العربي متصدر أوتاين وهو الثاني على التوالي لمدرب عنابي تولى الهواة باروت الطامح رئاسة المناقشات والتقدم نحو الوسط.

تقسيم النقاط

في تنوع تقام الغداً 4 مواجهات المجمع الأول العربي المنتصر 23 نقطة بفريق يشترك في يونايتد صاحب المركز الأخير بأربع نقاط، ويعود الظفرة الثالث بالإضافة إلى 20 نقطة للتنافس بعد الظل الإجبارية وذلك عندما تشارك بفريق يونايتد السابع 14 نقطة، ويستقبل مصفوت السادس بـ14 نقطة ضيفه الفجيرة الرابعة الفعالة 17 نقطة الفائزون على دبا و الإمارات على المرحاض، وفي اللقاء الأخير غداً الثاني عشر بست نقاط لاستعادة نغمة المشاركة في الاشتراك عندما يقوم فريق الجزيرة الحمراء الثامن والعشرون والنقاط بالاشتراك به على التسجيل إذا سي قبل أسبوع.