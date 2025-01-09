«أبوظبي الرياضي» يواجه هوتشي الفيتنامي في «أبطال آسيا للسيدات»

أوقعت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا للسيدات، فريق نادي أبوظبي الرياضي، ممثل الإمارات والعرب الوحيد في البطولة، في مواجهة مع فريق هوتشي منه سيتي الفيتنامي، وتقام مباريات الدور ربع النهائي من جولة واحدة على أرض الفريق الوارد أولاً في القرعة، حيث تقام المباريات يومي 22 و23 مارس المقبل، فيما ستقام الأدوار النهائية بنظام التجمع، حيث ستجرى مباراتا قبل النهائي والمباراة النهائية في الفترة من 21 إلى 24 أبريل المقبل.

وكان نادي أبوظبي الرياضي قد تأهل إلى ربع النهائي النسخة الأولى من البطولة، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بدور المجموعات برصيد 5 نقاط، خلف هيونداي ستيل ريد إينغلز الكوري الجنوبي.

وأسفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الآسيوي، أمس، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مواجهات تجمع بين ملبورن الأسترالي مع تايتشونغ بلو وايل من الصين تايبيه، بينما يواجه أوراوا ريد دايموندز الياباني فريق ووهان جيانغدا الصيني.