8 مباريات دون انتصار لـ«السماوي» تعيد إيسايلا وتقيل بيدرو

أعلنت إدارة نادي بني ياس، إقالة مدرب الفريق الأول، البرتغالي جواو بيدرو سوزا من منصبه، وذلك على خلفية النتائج السيئة التي يمر بها الفريق منذ بداية الموسم الحالي، وقرر النادي عودة مدربه السابق، الروماني دانييل إيسايلا، لتولي المسؤولية خلفاً لسوزا، وسبق وأن قاد إيسايلا «السماوي» لمدة 3 مواسم من 2020 وحتى 2023 وحقق معه المركز الثاني في الدوري، قبل أن يتولى مهمة تدريب عجمان في الموسم الماضي، وقاد خورفكان مطلع الموسم الحالي ولكن أقيل من منصبه عقب الجولة السابعة.

وذكر النادي في بيان، أن إنهاء عقد المدير الفني للفريق، جاء بعد دراسة شاملة لأداء الفريق خلال الفترة الماضية، ويأتي في إطار حرص الإدارة على تحقيق تطلعات جماهيره وتعزيز نتائج الفريق في المنافسات المحلية المقبلة.

وأضاف البيان أن إدارة النادي تعرب عن شكرها للمدرب على جهوده خلال فترة عمله مع الفريق، وما قدمه من عمل احترافي والتزام كبير، مؤكدة أنها تثمن إسهاماته، وتتمنى له التوفيق في مسيرته المستقبلية. وثمن النادي دعم جماهيره الوفية، مؤكداً على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق النجاحات المستقبلية.

وكان بني ياس قد تعاقد مع سوزا مطلع الموسم الحالي ولمدة موسم واحد، إلا أن تراجع وسوء نتائج الفريق أدت إلى اتخاذ قرار الإقالة، لينضم المدرب البرتغالي إلى قائمة المدربين الراحلين عن دوري المحترفين هذا الموسم، حيث أصبح المدرب الخامس الذي يقال من منصبه هذا الموسم بعد رحيل روني دايلا مدرب الوحدة، وهيرنان كريسبو مدرب العين، ودانييل إيسايلا مدرب خورفكان، وكايو زاناردي مدرب دبا الحصن.

وقاد بيدرو بني ياس في 16 مباراة منذ بداية الموسم في مختلف المسابقات، حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 8 وخسر 8 مواجهات. وتراجع بني ياس في دوري أدنوك للمحترفين إلى المركز الـ 11، برصيد 8 نقاط، وبات ضمن الأندية التي تصارع على الهبوط، حيث لم يحقق الفريق أي انتصار في آخر 8 مباريات، وذلك منذ الجولة الرابعة عندما تعادل مع الوحدة 2-2 وحتى الجولة الأخيرة التي مني بها بهزيمة ثقيلة 2 - 5 أمام خورفكان، كما ودع الفريق بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور ربع النهائي على يد الوصل بعد خسارته في الذهاب 1 - 3 وتعادله في الإياب 0-0.

وتعد نتائج بني ياس الأخيرة في الدوري ثاني أسوأ سلسلة نتائج سلبية للفريق في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين بعدم تحقيق الانتصار في 8 مباريات متتالية، إذ شهد موسم 2016 - 2017 الذي هبط في نهايته الفريق إلى دوري الهواة، أسوأ سلسلة نتائج متتالية في الدوري في 9 مباريات متتالية، وذلك عندما فشل في تحقيق أي فوز منذ الجولة الأولى وحتى الجولة التاسعة.