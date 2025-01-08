أول تعليق من أرتيتا بعد خسارة أرسنال أمام نيوكاسل

قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إن خسارة فريقه أمام نيوكاسل صفر / 2 في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، لا تعكس أداء فريقه، وألمح إلى أن الكرة التي استخدمت في المباراة، التي أقيمت على ملعب الإمارات، أعاقت لاعبيه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أرسنال أهدر العديد من الفرص، وقد تضاءلت آمال الفريق في التأهل للمباراة النهائية للبطولة التي تقام على ملعب ويمبلي في مارس المقبل، بعدما قدم فريق نيوكاسل عرضا رائعا بقيادة إيدي هاو.

وقال أرتيتا :" النتيجة لا تعكس سير المباراة، ولكن الحقيقة إنهم تميزوا بفعالية فائقة في الفرص التي اتيحت لهم، ونحن لم نكن كذلك".

وأضاف :"لم يحالفنا الحظ في بعض اللحظات، المرء يحتاج للحظ كي ترتد الكرة بالطريقة المطلوبة، وإلى الحدس أيضا. سيتعين علينا أن نولد المزيد من ذلك".

وتستخدم كرة مختلفة في مباريات كأس الرابطة عن تلك التي يتم استخدامها في الدوري، وهو الأمر الذي شعر أرتيتا بأهميته عند سؤاله عن الأداء الضعيف لفريقه في إنهاء الهجمات.

وقال :"قمنا بتسديد الكثير من الكرات فوق العارضة".

وأضاف :"الأمر محير للغاية. الكرة تطير كثيرا. إنها مجرد كرة مختلفة عن التي تستخدم في الدوري الممتاز، يجب أن نتأقلم على هذا. إنها تطير بشكل مختلف".

وأهدر كاي هافيرتز وجورين تيمبر العديد من الفرص الرائعة لأرسنال، ولعبوا ضربات رأس من مكان قريب للمرمى بعيدا عنه، بينما كانت هناك محاولة لجابرييل مارتينيلي اصطدمت بالعارضة، كما تألق مارتين دوبرافكا، حارس نيوكاسل، في إنقاذ هدف من جابرييل.

وفي نهاية المطاف، كان إنهاء نيوكاسل الهجمات هو ما صنع الفارق، وخاصة تسديدة إيساك الغريزية التي كسرت التعادل.

وقال أرتيتا عن المهاجم الذي ارتبط اسمه بشكل متكرر بالانتقال لأرسنال :" لسوء الحظ، شارك في الهدفين، لسوء الحظ، في المرتين اللتين حصل خلالهما على الكرة داخل منطقة الجزاء".

وأضاف :"هذا ما تحصل عليه عندما يكون لديك الجودة الحقيقية في الهجوم. يمكنهم صنع الفارق".