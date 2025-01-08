مالكو ليفربول يردون على إيلون ماسك بشأن بيع النادي

أكد ملاك ليفربول عدم اهتمامهم ببيع النادي وذلك ردا على تقارير تحدثت عن رغبة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في شراء النادي.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ملاك ليفربول غير مهتمين ببيع النادي في الوقت الراهن، بالإضافة إلى عدم تلقيهم أي عرض رسمي حتى الآن من إيلون ماسك.

إرول ماسك

وكان إرول ماسك والد إيلون ماسك قد اعترف باهتمام نجله بشراء النادي.

وقال إرول ماسك عندما سُئل عما إذا كان إيلون ماسك يتطلع إلى إضافة نادي أنفيلد إلى محفظة تضم شركة تيسلا وموقع التواصل الاجتماعي إكس: "لا يمكنني التعليق على ذلك، سيرفعون السعر".

ولكن عندما سُئل عما إذا كان هناك اهتمام، رد ماسك الأب: "نعم. لكن هذا لا يعني أنه يشتريه. إنه يرغب في ذلك، نعم، من الواضح. أي شخص يرغب في ذلك وأنا أيضًا".

وانتشرت التعليقات بسرعة كبيرة، حيث ناقش الكثيرون مزايا مثل هذا الاستحواذ من أغنى رجل في العالم، والذي يعتبر شخصية مثيرة للجدل إلى حد كبير.

مجموعة فينواي

لكن المطلعين على شؤون ليفربول قللوا من احتمالية حدوث ذلك، حيث إن مجموعة فينواي الرياضية غير مهتمة بالبيع.

4.3 مليارات جنيه إسترليني

وفي مايو الماضي تم تصنيف النادي في المرتبة الرابعة من حيث القيمة السوقية في العالم، بواقع 4.3 مليارات جنيه إسترليني. ومع ذلك، فإن هذا الإنفاق سيبلغ ما يزيد قليلاً عن واحد في المائة من صافي ثروة ماسك الإجمالية.

وأرجع ماسك الأب اهتمامه بالمدينة إلى ارتباط عائلته بها.

وأضاف: "ولدت جدته في ليفربول، ولدينا أقارب في ليفربول، وكنا محظوظين بمعرفة الكثير من أعضاء فرقة البيتلز لأنهم نشأوا مع بعض أفراد عائلتي. لذا، نحن مرتبطون بليفربول، كما تعلمون".

وعلى الرغم من الإشراف على عودة ليفربول إلى قمة كرة القدم الإنجليزية وتوسيع ملعب أنفيلد، فقد تعرضت مجموعة فينواي الرياضية لانتقادات من بعض قطاعات قاعدة الجماهير بسبب قلة الإنفاق على اللاعبين.

ففي العام الماضي، سجل ليفربول خسارة قدرها 9 ملايين جنيه إسترليني فقط - وهي خسارة ضئيلة مقارنة ببعض منافسيه الرئيسيين.