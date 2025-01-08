إعلان مواعيد السوبر الإماراتي القطري

أعلنت رابطة المحترفين عن مواعيد مباريات النسخة الثانية من السوبر الإماراتي القطري، التي تقام بمشاركة 8 فرق تتنافس على 4 بطولات، ويلتقي الريان وصيف الدوري القطري، وشباب الأهلي وصيف دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، في السابعة مساء بتوقيت الإمارات 16 يناير الجاري على استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة على درع التحدي.

ويستضيف النصر، وصيف كأس رئيس الدولة الموسم الماضي، مع نادي قطر وصيف كأس أمير قطر في الثامنة مساء 17 يناير باستاد آل مكتوم بدبي على كأس السوبر، ويقام درع السوبر 18 يناير الجاري في الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، على استاد جاسم بن حمد بالدوحة، ويجمع بين السد حامل لقب الدوري القطري، والوصل حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين.

وتختتم بطولة السوبر الإماراتي القطري بمواجهة تجمع بين الوحدة، حامل لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مع الوكرة، بطل كأس قطر في الثامنة مساء 19 يناير بملعب العنابي على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.