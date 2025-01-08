خماسية خورفكان في مرمى بني ياس.. حديث الناس

لا حديث في خورفكان غير الخماسية العريضة التي حققها «النسور» على بني ياس ضمن مواجهات الأسبوع 11 من دوري أدنوك للمحترفين، وهو الفوز الأول لخورفكان هذا الموسم على أرضية ملعبه بعد مرور 11 جولة على انطلاقة المسابقة، وساهمت قراءة عبد المجيد النمر مدرب خورفكان السليمة لمجريات المباراة وتبديلاته أثناء اللقاء أمام «السماوي» في قلب الطاولة وأحداث «الريمونتادا» وذلك عقب إقحامه للاعب البديل حمدان البشر «كلمة السر» في الشوط الثاني، والذي جلب البشرى لجمهور الخور بعد أن حقق اللاعب رقما قياسياً جديداً على مستوى دوري المحترفين وبات أسرع بديل يسجل في الدوري عقب دخوله بدقيقة و10 ثوانِ فقط، كما أضاف البشر هدفه الشخصي الثاني وهدف الاطمئنان الرابع لفريقه، كما أن اللقاء شهد تألق اللاعب شيكنا دومبيا الذي سجل الهدفين الأول والثاني لفريقه.

بدوره، قال عبد المجيد النمر: على الرغم من الغيابات العديدة في الفريق، إلا أن البدلاء كانوا عند حسن الظن وعلى قدر كبير من المسؤولية ونجحوا في إسعاد جمهور الخور، مشيراً إلى أنه قام بإشراك عدد من اللاعبين في مراكز مختلفة عن مراكزهم التي اعتادوا عليها، لكنهم تمكنوا من إكمال النقص، وهنأ النمر جميع لاعبي خورفكان وذلك عقب ظهورهم بأداء جيد، ونوه إلى أن جمهور خورفكان ظل يؤازر الفريق في كل الأوقات وهم يستحقون هذه الفرحة، وقال: الفريق محتاج لمثل هذا الفوز، والذي سيدعم مسيرة الخور في المسابقة.

مسؤولية

بدوره، أكد جواو بورخيس مدرب بني ياس، تحمله للهزيمة على الرغم من أفضلية فريقه طوال وقت المباراة، وأشار إلى أنه سعيد بما قدمه اللاعبون، ولكن ليس راضياً بالتأكيد عن النتيجة، ومن الصعوبة تقبلها، كان يجب على لاعبينا الحذر والانتباه من مرتدات خورفكان، مشيراً إلى أن شباك الحارس فهد الظنحاني استقبلت هدفين بطريقة مشابهة وبكل سهولة ومن عرضيتين، وكان يجب على اللاعبين الانتباه، لكنهم لم يفعلوا.