ميلانيتش: وظيفتي ليست الحديث عن تعاقدات الوحدة

رفض السلوفيني، داركو ميلانيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، الحديث عن احتياجات «العنابي» خلال فترة الانتقالات الشتوية، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يركز حالياً في المباريات التي يخوضها الفريق، والسعي لتحقيق الفوز في كل مباراة.

وحقق الوحدة فوزاً مهماً على حساب دبا الحصن، بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء أول من أمس، في ختام الجولة الحادية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، إذ استعاد الوحدة ذاكرة الانتصارات، بعد التعثر في الجولة الماضية قبل التوقف أمام الشارقة، ثم الخروج من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام نفس الفريق.

وقال ميلانيتش، الذي تولى مهمة تدريب الوحدة خلفاً للنرويجي، روني دايلا، في رده على سؤال حول إمكانية إجراء تغييرات في اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي المقرر أن يبدأ في 15 يناير الجاري: «هذه ليست وظيفتي للحديث عن التعاقدات وانتقالات اللاعبين، الوحدة يملك لاعبين من العناصر الشابة، ووظيفتي هي وضع اللاعبين على الطريق الصحيح، وإعدادهم بأفضل صورة ممكنة للظهور بمستوى جيد».

وأضاف ميلانيتش أن الوحدة حقق فوزاً وثلاث نقاط مهمة في مباراة دبا الحصن، وكنا بحاجة إلى هذا الفوز لإثبات مدى جودة الفريق، كنت أعلم أن المباراة لن تكون سهلة، خاصة أن فريق دبا الحصن قدم أداء جيداً، وصنع المشاكل للمنافسين في مبارياته الأخيرة، وبالفعل رأينا مدى جودتهم في الشوط الأول، ولكننا نجحنا في الشوط الثاني في التحكم بمجريات المباراة، وأنهينا اللقاء برباعية.

وعما إذا كان الوحدة لا يزال في سباق المنافسة على لقب الدوري بعدما قفز إلى المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن الشارقة المتصدر قال: «أستطيع القول إن الوحدة لا يزال في السباق للفوز في كل مباراة يخوضها، وهذا هو هدفي، بالتأكيد الأمور ليست سهلة، وتحتاج إلى عمل كبير، خصوصاً أن كل المباريات أمام فرق قوية، ولكن علينا أن نثق بأنفسنا وبأننا قادرون على الفوز على أي فريق».

وتابع: «هدفي الآن المباراة المقبلة، وستكون صعبة أمام الجزيرة، وهي مباراة ديربي، والمنافس قوي، والفارق بين الفريقين نقطة واحدة، ونتطلع للظهور بأفضل مستوى في الديربي».