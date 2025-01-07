452 مليون يورو قيمة أغلى نجوم تنتهي عقودهم في 2025

يسعى عدد من الأندية في الدوريات الأوروبية الكبرى لحسم مصير النجوم الذين تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد دخولهم فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقودهم يناير الجاري، فيما يبحث البعض الآخر عن إمكانية تحقيق استفادة مالية ببيعهم في الانتقالات الشتوية، تجنباً لرحيلهم مجاناً في الصيف المقبل، بينما قد ينتظر بعض اللاعبين إلى نهاية الموسم للحصول على فرص أفضل والانتقال لخوض تجارب مع أندية أخرى.

وركز موقع «ترانسفير ماركت» على أغلى تشكيلة من 11 لاعباً هم من اللاعبين الأعلى قيمة سوقية حالياً في العالم ودخلوا فترة الستة أشهر الأخيرة في عقودهم من أنديتهم من دون حسم مصير أي منهم في الوقت الحالي، وبقيمة إجمالية تبلغ 452 مليون يورو، أغلبهم من أندية ليفربول وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي ونابولي.

وتضم تشكيلة أغلى 11 لاعباً متاحين للانتقال الصيف المقبل، حارس نابولي الإيطالي، اليكس ميريت، وتبلغ قيمته السوقية 12 مليون يورو، والمؤشرات تتجه نحو بقائه مع ناديه وتمديد عقده لمدة موسمين وحتى 2027. في خط الدفاع، يأتي الكسندر ارنولد في مقدمة اللاعبين باعتباره اللاعب الأكثر قيمة الذي يدخل عامه الأخير من عقده الحالي، إذ تبلغ القيمة السوقية للظهير الأيمن لليفربول 75 مليون يورو، وارتبط مؤخراً ارتباطاً وثيقاً بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وبجانب أرنولد، يأتي زميله في ليفربول، المدافع الهولندي المخضرم، فيرجيل فان دايك، قائد الريدز والذي ينتهي عقده أيضاً نهاية الموسم، حيث تبلغ قيمته السوقية 28 مليون يورو، ويبدو استمراره مع الفريق الأقرب، فيما تضم التشكيلة مدافع بايرن ليفركوزن الألماني، جوناثان تاه البالغ من العمر 28 عاماً بقيمة سوقية تبلغ 30 مليون يورو.

وفي مركز الظهير الأيسر، لاعب بايرن ميونيخ، الفونسو ديفيز، بقيمة سوقية تبلغ 50 مليون يورو للاعب البالغ 24 عاماً، كما تضم التشكيلة، في خط الوسط، نجم بايرن ميونخ، جوشوا كيميتش بقيمة سوقية تبلغ 50 عاماً، إضافة إلى نجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين الذي تبلغ قيمته السوقية 35 مليون يورو، إلى جانب لاعب نابولي فرانك إنجويسا بقيمة 27 مليون يورو.

ويتصدر النجم المصري، محمد صلاح، هداف ليفربول والدوري الإنجليزي القائمة، حيث تبلغ القيمة السوقية 55 مليون يورو، إذ ركزت التقارير العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية على وجهة نجم الفراعنة ومدى استمراره مع ليفربول ، وارتباطه أيضاً بالدوري السعودي، ويأتي لاعب بايرن ميونخ، ليروي ساني ضمن التشكيلة الأغلى بقيمة 45 مليون يورو، حيث يأتي في المركز السادس في قائمة أغلى اللاعبين المنتهية عقودهم في يونيو المقبل، وارتبط اسمه بالانتقال إلى عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ويكمل مهاجم ليل الفرنسي، جوناثان ديفيد التشكيلة الأغلى، حيث تبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب البالغ من العمر 24 عاماً، 45 مليون يورو.