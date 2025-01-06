إندونيسيا تُقيل مدربها شين للبحث عن قيادة أفضل للتأهل لكأس العالم

أعلن رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إقالة الكوري الجنوبي شين تاي-يونج من تدريب المنتخب الوطني الأول اليوم الاثنين وأشار إلى الحاجة إلى قيادة أفضل في الوقت الذي تقاتل فيه البلاد للتأهل لكأس العالم 2026.

ويبلغ عدد مشجعي كرة القدم في مجموعة الجزر الواقعة في جنوب شرق آسيا عشرات الملايين من السكان، لكن ظهور إندونيسيا الوحيد في كأس العالم جاء خلال الحكم الاستعماري الهولندي عام 1938، ونادرا ما أظهرت البلاد قدرتها على العودة للبطولة الكبرى منذ استقلالها عام 1945.

وقال إريك توهير رئيس الاتحاد الإندونيسي في مؤتمر صحفي إن شين "تقبل الوثائق" وإن عمله مع الفريق "انتهى". وقال إن بديل شين، الذي رفض الكشف عن اسمه، سيصل إلى إندونيسيا يوم الأحد المقبل.

وقال إريك "نحن بحاجة إلى قيادة تنفذ الاستراتيجيات المتفق عليها مع اللاعبين، وتتواصل بشكل أفضل وتنفذ برامج أفضل لمنتخبنا الوطني".

وتحتل إندونيسيا المركز الثالث في المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بعد ست من عشر مباريات، متأخرة بفارق نقطة واحدة عن أستراليا في معركة الحصول على البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة للنهائيات.

وإذا لم تتمكن من التأهل، فستشارك أيضا في الدور الرابع من التصفيات الآسيوية. ويتأهل تسعة منتخبات آسيوية للنهائيات التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك