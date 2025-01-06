غوارديولا: جريليش يجب أن يقاتل من أجل مكانه في التشكيلة الأساسية

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن جاك جريليش يجب أن يقاتل من أجل مكانه في التشكيلة الأساسية ويستعيد المستوى الذي أظهره خلال الموسم الذي حقق فيه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثية.

وشارك الدولي الإنجليزي (29 عاما) في 50 مباراة مع مانشستر سيتي في موسم 2022-2023، وسجل خمسة أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة لمساعدة فريقه على الفوز بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي. لكنه فشل في إثارة الإعجاب هذا الموسم وجلس على مقاعد البدلاء في الفوز 4-1 على وست هام يونايتد في الدوري يوم السبت الماضي وشارك البرازيلي سافينيو بدلا منه.

وقال غوارديولا للصحفيين "سافينيو في حالة أفضل من جاك في كل شيء، لهذا السبب دفعت به. هل أريد جاك الذي فاز بالثلاثية؟ نعم، أريد ذلك، ولكنني أحاول أن أكون صادقا مع نفسي بهذا الشأن.

يتعين عليهم القتال. يمكنك القول إنه أمر غير عادل. "إذا كنت تعتقد ذلك، فهذا جيد، ولكن عليك أن تثبت ذلك (لي)، 'حسنا، سأقاتل مع سافينيو لأستحق اللعب في هذا المركز'، كل يوم وكل أسبوع وكل شهر". وبدأ جريليش، الذي غاب فترة طويلة هذا الموسم بسبب الإصابة، ست مباريات مع سيتي في الدوري.

وقال المدرب الإسباني "قبل أسبوعين أصيب وهو بحاجة إلى استعادة الإيقاع واللعب، لكن اللاعبين يحتاجون إلى التدريب. "ليس لدي أي شك في جودة جاك أو أي من هؤلاء اللاعبين. لم يكونوا هنا معنا (لولا جودتهم).

"أعلم أنه قادر على فعل ذلك لأنني رأيته. لقد رأيت مستواه وأريد ذلك في كل حصة تدريب وكل مباراة". ويستضيف مانشستر سيتي، وصيف بطل الموسم الماضي، سالفورد سيتي المنافس في الدرجة الرابعة في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل.