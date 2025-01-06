أموريم هو "الشخص الوحيد‭ ‬المستاء" بعد تعادل مثير أمام ليفربول

أ بدى روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد سعادته بالقوة التي أظهرها فريقه خلال تعادله المثير 2-2 مع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه قال إنه يتطلع للمزيد.

وبعدما قال أموريم قبل أيام إن فريقه المترنح قد يواجه خطر الهبوط، سجل ليساندرو مارتينيز أول أهداف يونايتد في ملعب أنفيلد منذ عام 2018 قبل أن يدرك وأماد ديالو التعادل المستحق للفريق الضيف الذي قارع المتصدر.

وقال أموريم للصحفيين "اليوم يُسمح لي بأن أكون الشخص الوحيد المستاء من الفريق. لكن اليوم (لعبنا) كفريق. "أريد أن أرى فريقي يلعب بشكل أفضل بكثير، لكن أعتقد أن أهم شيء يجب معالجته اليوم هي العقلية. إنها مفتاح كل شيء.

اليوم، كنا فريقا مختلفا، ليس بسبب طريقة اللعب أو الجانب الفني للعبة أو الجانب التكتيكي للعبة. "واجهنا التحدي بالطريقة التي من المفترض أن نتبعها كل يوم وفي كل تدريب وكل مباراة. لا يهم المكان... نحن بحاجة إلى مواجهة كل يوم بهذه الطريقة".

وبعد التعادل صعد يونايتد إلى المركز 13 في ترتيب الدوري الممتاز، بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي في المركز السادس و13 نقطة عن تشيلسي في المركز الرابع، لكنه بدا وكأنه فوز لمشجعي يونايتد السعداء الذين سافروا لدعم فريقهم رغم سوء الأحوال الجوية.