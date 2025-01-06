اتهام لاعب الوسط الأرجنتيني جارو بالقتل بعد حادث مميت

وجهت إلى الأرجنتيني رودريجو جارو اليوم الأحد تهمة القتل غير العمد بعد أن تسبب لاعب وسط كورينثيانز المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم في حادث أدى إلى مقتل سائق دراجة نارية في مسقط رأسه في جنرال بيكو بمحافظة لا بامبا.

وتوفي الضحية نيكولاس كيارافيليو (30 عاما) في مكان الحادث على الفور بعد أن صدمته شاحنة صغيرة بدراجته النارية في وقت مبكر من صباح السبت.

وقال ديفيد ديفان محامي جارو إن موكله كان "في حالة صدمة شديدة" وإنه على استعداد للتعاون مع التحقيق.

وشدد المحامي بعد مغادرته قاعة المحكمة في جنرال بيكو، على الجهود الفورية التي بذلها جارو لمساعدة الضحية فور وقوع الحادث، وقال إنه لن يتم احتجازه في انتظار المحاكمة.

وأضاف ديفان أن جارو يخطط للعودة إلى البرازيل.

وأعرب نادي كورينثيانز في بيان أصدره السبت عن تضامنه مع عائلة كيارافيليو والتزم بالتعاون مع التحقيق الجاري.