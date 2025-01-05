أزمة القندوسي والمدير التنفيذي لشركة الأهلي المصري تدخل نفقاً جديداً

طلب أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأهلي المصري لكرة القدم، سماع أقول 7 شهود بينهم رئيس نادي وفاق سطيف في واقعة حديث الجزائري احمد القندوسي، لاعب وسط الفريق الأحمر السابق، والمعار لفريق سيراميكا كليوباترا حتى نهاية الموسم الحالي

وكان القندوسي قد ذكر في تصريحات إعلامية في وقت سابق عن فرض وكلاء بعينها في صفقات الأهلي المصري، وهو ما حدث معه وقت انتقاله من وفاق سطيف الجزائري وتعرض له مواطنه زين الدين بلعيد وأدى لإفساد الصفقة.

وقال مصدر -رفض ذكر اسمه - اليوم الأحد إن أمير توفيق كان قد تقدم ببلاغ رسمي عقب تصريحات القندوسي ضد اللاعب الجزائري بسبب السب والقذف والتشهير.

وأضاف أن البلاغ تم إحالته لتحقيق قضائي ومثل امير توفيق لسماع أقواله اليوم الأحد رفقة مستشارة القانوني.

وأوضح أن أمير توفيق أكد في أقواله أن ما حدث يعد سبا وقذفا وتشهيرا وخوضا في الذمم بدون دليل.

وقدم المستشار القانوني لأمير توفيق للنيابة المصرية الأدلة والبراهين التي تثبت عدم صحة ادعاءات اللاعب الجزائري، وشدد على ضرورة طلب شهادة 7 شخصيات كانت أطرافا في تلك الأزمة من بينهم رئيس وفاق سطيف وكذلك وكيل مواطنه زين الدين بلعيد.